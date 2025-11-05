Hac kura sonuçları ne zaman belli olacak, açıklanacak 2025? Kura sonuç isim listesinin e Devlet' düşmesi bekleniyor

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen hac kura sonuçlarının ne zaman belli olacağı belli oldu. Erken saatlerde çekilen hac kura sonuçlarının e Devlet'e düşmesi beklenmekte.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2026?

5 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen hac kura çekimi tamamlandı. Bu sene kayıtlarını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekiminin sonuçları bu akşam e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bu akşam binlerce aday e Devlet üzerinden 20.00'den sonra sonuçlara ulaşabilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Merakla beklenen hac kura sonuçları ve isim listesi de bu akşam 20.00'den sonra e Devlet platformunda erişime açılacak.

2026 HAC KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E DEVLET

Hac kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olması dileğinde bulunurken, "Peygamber Efendimiz, yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından birinin de hac ibadeti olduğunu haber vermiştir. Haccın nasıl eda edileceğini ise hac mevsiminde bizzat yaparak Müslümanlara öğretmiştir." ifadelerini kullandı. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen kuranın sonuçları e Devlet üzerinden bu akşam 20.00'de duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak hac kura sonuçlarına ulaşabilecek.