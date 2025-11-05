Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hac kuraları çekildi mi son dakika? Hac kura sonuç isim listesi

Bugün çekilen hac kuralarında 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belli oldu. Sabah saatlerinde gerçekleşen hac kura çekimi sonrasında hac kurası sonuç isim listesi de araştırıldı. Binlerce vatandaş hac kuralarının çekilip çekilmediğini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hac kuraları çekildi mi son dakika? Hac kura sonuç isim listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:56

Diyanet İşleri Başkanlığında çekilen kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belli oldu. Ülkemizde hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ SON DAKİKA?

Bu sene hacca gitmeye hak kazananların belli olacağı hac kurası çekildi. Sabah saatlerinde kuralar çekilirken sonuçların e Devlet ekranına düşeceği tarih bekleniyor. Bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katıldı. Milyonlarca hacı adayının beklediği kura, 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hac kuraları çekildi mi son dakika? Hac kura sonuç isim listesi

HAC KURALARI SONUÇ İSİM LİSTESİ

Bugün gerçekleşen sonrasında ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin kurası çekildi. Adaylar, sonuçları 21.00'den sonra e Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası bugün çekildi. Kura çekimine bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılım sağladı.

Hac kuraları çekildi mi son dakika? Hac kura sonuç isim listesi

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN E DEVLETE DÜŞER?

Hac kuraları bugün 10.30'da gerçekleştirilirken başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak. Kura sonuçlarının bugün 21.00 itibarıyla e Devlet sistemine düşmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Umre gitmek istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Parayı bahis sitelerine yatırmışlar
ETİKETLER
#e-devlet
#diyanet işleri başkanlığı
#hac
#hac kuraları
#Hac Başvurusu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.