Hac kuraları çekildi mi son dakika? Hac kura sonuç isim listesi

Diyanet İşleri Başkanlığında çekilen kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belli oldu. Ülkemizde hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu sene hacca gitmeye hak kazananların belli olacağı hac kurası çekildi. Sabah saatlerinde kuralar çekilirken sonuçların e Devlet ekranına düşeceği tarih bekleniyor. Bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katıldı. Milyonlarca hacı adayının beklediği kura, 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bugün gerçekleşen hac kuraları sonrasında ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin kurası çekildi. Adaylar, sonuçları 21.00'den sonra e Devlet üzerinden öğrenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN E DEVLETE DÜŞER?

Hac kuraları bugün 10.30'da gerçekleştirilirken başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak. Kura sonuçlarının bugün 21.00 itibarıyla e Devlet sistemine düşmesi bekleniyor.