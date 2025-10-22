Menü Kapat
Yaşam
 Özge Sönmez

Umre gitmek istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Parayı bahis sitelerine yatırmışlar

Umre ibadetine götürme vaadiyle müşteki P.B.’den 39 bin 500 lira para alan sanık Hüseyin Kartaler bu parayı bahis hesabına yatırdı. Sanığın ifadesi şaşkına çevirirken, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Umre gitmek istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Parayı bahis sitelerine yatırmışlar
22.10.2025
22.10.2025
Ankara'da yaşanan olayı 'pes' dedirtti. Müşteki P.B., ziyaretini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden umre programı düzenleyen sanık Hüseyin Kartaler ile iletişime geçti. Şahsın yayımladığı videolara güvenen P.B., Kartaler’in hesabına 1450 dolar olan 39 bin 500 lirayı gönderdi. Bu tarihten sonra umre ziyareti için gün sayan vatandaş, söylenen güne kadar bekledi. Bir geri dönüş alamayınca dolandırıldığını fark etti. Olayın detayları ise şaşkına çevirdi.

PARALARI BAHİS SİTESİNE YATIRMIŞ

Ardından müşteki P.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sanık Kartaler hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kapsamında Kartaler’in umre için ödenen 39 bin 500 lirayla birlikte 200 bin lirayı, "nesine.com" adlı şirketinde bulunan hesabına gönderdiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Kartaler, 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandı.

"BORÇ VERDİĞİM ORTAĞIM PARAYI ÖDEMEYİNCE UÇAĞI KALDIRAMADIK"

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan sanık Hüseyin Kartaler müştekiyi tanımadığını ifade ederek, "Müşteki benimle görüşme yapmış olabilir, müştekinin para gönderdiği banka hesabı bana aittir ben kullanıyorum. Müşteki şahısın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi. Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı ve ortağımın para istemesi nedeniyle 2.5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim. Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık, ben 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığım için kafilede bulunan diğer şehirdeki kişiler bana ulaşamadı, bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Yargılamanın tamamlanıp dosyanın karara bağlanmasıyla sanık Hüseyin Karaler, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

"MANEVİ DUYGULARIYLA OYNANDI"

Yaşanan olay neticesinde maddi ve manevi zarar gören müşteki P.B.’nin avukatı Ayşenur Çelik, "Müvekkilim 20 Ekim 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden umre kafileleri düzenleyen bir grupla, bir şahısla tanışıyor. Etkinliklerini, hitabet tarzlarını ve yapmış oldukları programları çok beğendiği için de onlarla birlikte umreye katılmaya karar veriyor. En son 8 Şubat 2024 tarihinde de umreye gitmek için gerekli olan meblağ bin 450 dolara tekabül eden 39 bin 500 lirayı sanığın hesabına havale ediyor. Ancak bir türlü sanığın deyimiyle uçak kalkmıyor, Umreye gidemiyorlar. Bunun üzerine şikayetçi olduk, iddianamemiz düzenlendi, yargılamamız bitti. Şahıs 4 yıl hapis cezası ve 10 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Neticeden verilen ceza evet bizi tatmin etti, ancak müvekkilimin halen Türk Lirası cinsinden 39 bin 500 lira zararı giderilmemiştir. Müvekkilimin manevi duygularıyla oynanmış, umreye götüreceğiz vaadinde bulunulmuş ancak bu hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir" ifadelerinde bulundu.

"PARAYI BAHİS HESABINA AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Sanığın aşamasındaki beyanından bahseden avukat Çelik, "Sanığın mahkeme heyeti önünde vermiş olduğu beyanlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. O da şöyle ben parayı arkadaşıma borç verdim, borç verdiğim için arkadaşım borcunu ödemediğinden dolayı da uçağı kaldıramadık. Oysa ki sayın mahkemece yapılan araştırmalarda açığa çıktı ki sanık bu paraların tamamını "nesine.com"da değerlendirmiş, şans oyunları oynamış. Dolayısıyla müvekkilim gibi mağdur kişilerin paralarıyla aslında gününü gün etmiştir" dedi.

