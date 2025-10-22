Menü Kapat
19°
Yaşam
Editor
Editor
 Ümit Buget

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi

Balık sezonu Karadeniz'de devam ederken, en ucuz hamsi Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlarda 25 liradan alıcı buluyor.

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:28

'de sezonu tüm hızıyla devam ederken, en ucuz hamsi 'nun ilçesinde tezgahlarda 25 liradan yerini aldı.

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi

Karadeniz'in hamsi bereketi, Fatsa ilçesinde yüzleri güldürdü. tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, adeta sıraya giriyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerini alan hamsiler, kısa süre içerisinde tükenirken balıkçılar, herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini belirtiyor.

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi



FİYATLAR BU SEVİYEDEN DEVAM EDER Mİ?

Fatsa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Samet İlişe, sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fatsa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" dedi.

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi



EN UCUZ HAMSİ FATSA'DA MI?

Balıkçı Faruk İlişe, hamsinin bol çıkmasından ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, "Biz burayı kurduğumuz günden beri kaliteli ve uygun fiyatlı balıkları sunuyoruz. Şu anda hamsi 25 TL. Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamsi'nin fiyatı 25 TL'ye düştü! Vatandaş sıraya girdi


Vatandaşlar ise bu sezon hem bol hem de uygun fiyatlı hamsi tüketmenin mutluluğunu yaşıyor. Fatsalı Yaşar Parlayan, "Şu anda en bol ve en ucuz hamsi Fatsa'da. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

