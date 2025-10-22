Evinin önünde kanlı pusu! Genci otomatik tüfekle taradılar

Kategoriler
Kocasinan ilçesinde Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan 24 yaşındaki Eyüp. K.'ya evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan Eyüp K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.