Sakarya'da kanlı pusu kamerada!

Sakarya’da otomobilin içinde pusu kuran 3 kişi, alışverişten dönen adamı başından vurarak öldürdü. Saldırıda hayatını kaybeden adamın yanında bulunan çocuk ise seken kurşunla yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) beklemeye başladı. Akbay’ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay’ın arkasından koşarak defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı.