Kayseri'de kar maskeli pusu: Baba ve oğlu yaralandı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar maskeli 2 şahıs baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.’yi tüfekle yaralayıp kaçtı.





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.