Bakanlık açıkladı! Yurt başvuru sonuçları açıklandı

KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı.
13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı.
Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.