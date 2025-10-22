Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Bakanlık açıkladı! Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için sonuçlar yayımlandı.

Haber Merkezi
22.10.2025
22.10.2025
22.10.2025

KYK ek yurt başvuruları, ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvim sonrasında başlamıştı.

13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK ek yurt başvuruları, 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular, ÖSYM ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay-dikey geçiş, öğrenci değişim programları ve lisansüstü eğitim gibi farklı kategorilerdeki öğrencileri kapsadı.

Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.

