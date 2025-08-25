2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman? KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine sunduğu KYK yurt imkânı için araştırmalar başladı.

KYK yurtlarıyla ilgili sorular üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından merak edildi.

Peki KYK yurt ücreti ne kadar, hangi tip yurtlar var?

2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman?

2025 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Eğitim yılının Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise şöyleydi;

1. TİP: 6-8 öğrencilik oda - 517,50 ₺

2. TİP: 6-8 öğrencilik oda - 607,50 ₺

3. TİP: 2-4 kişilik oda - 607,50 ₺

607,50 ₺ 4. TİP: 2-4 kişilik oda - 720 ₺

5. TİP: 1, 2 ve 3 kişilik oda - 765 ₺

6. TİP: 1, 2 ve 3 kişilik oda -855 ₺

KKTC 1.125 ₺

KYK 2025 YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru işlemleri, YKS tercih sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra açıklandı.

Yine benzer bir takvim izleneceği ön görülürken başvuru tarihlerinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.