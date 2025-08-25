Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman? KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere yerleşen öğrenciler KYK yurtları ve yurt ücretleri hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman? KYK yurt ücretleri belli oldu mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öğrencilerine sunduğu imkânı için araştırmalar başladı.

KYK yurtlarıyla ilgili sorular üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından merak edildi.

Peki KYK yurt ücreti ne kadar, hangi tip yurtlar var?

KYK yurt tarihleri ne zaman?

2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman? KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

2025 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Eğitim yılının Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise şöyleydi;

  • 1. TİP: 6-8 öğrencilik oda - 517,50 ₺
  • 2. TİP: 6-8 öğrencilik oda - 607,50 ₺
  • 3. TİP: 2-4 kişilik oda - 607,50 ₺
  • 4. TİP: 2-4 kişilik oda - 720 ₺
  • 5. TİP: 1, 2 ve 3 kişilik oda - 765 ₺
  • 6. TİP: 1, 2 ve 3 kişilik oda -855 ₺
  • KKTC 1.125 ₺
2025 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman? KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

KYK 2025 YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru işlemleri, YKS tercih sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra açıklandı.

Yine benzer bir takvim izleneceği ön görülürken başvuru tarihlerinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru sırasında öğrencilerin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri ve iletişim bilgileri gibi çeşitli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekmektedir.
ETİKETLER
#öğrenci
#başvuru
#üniversite
#üniversite öğrencileri
#ücret
#başvuru tarihi
#kyk
#2025
#yurt
#Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.