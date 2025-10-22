ChatGPT Atlas duyuruldu: OpenAI'ın yeni tarayıcısı sizin yerinize işlem yapacak

OpenAI, Google ile olan rekabetinde vites yükselterek "ChatGPT Atlas" adını verdiği yapay zeka destekli internet tarayıcısını duyurdu. Şirket salı günü gizemli bir video ile ipuçlarını verdiği yeni ürününü, canlı yayınlanan bir demo ile tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ChatGPT Atlas bugünden itibaren macOS kullanıcıları için küresel olarak erişilebilir durumda. Windows, iOS ve Android sürümlerinin ise "yakında geleceği" belirtildi.

CHATGPT ATLAS, KULLANICI ADINA İŞLEM YAPACAK

Lansmanda konuşan ChatGPT Search Ürün Lideri Adam Fry, tarayıcının en iyi özelliklerinden birinin "hafıza" olduğunu belirtti. Özellik sayesinde tarayıcının "daha kişiselleştirilmiş ve daha yardımcı" olacağı ifade edildi.

En dikkat çeken özellik "Agent Mode" (Ajan Modu) ise ChatGPT'nin kullanıcı adına eylemlerde bulunabilmesi. Fry, "Atlas'ta ChatGPT artık sizin için rezervasyon yapabilir, uçuşları ayarlayabilir ve hatta üzerinde çalıştığınız bir belgeyi düzenleyebilir" dedi. Ajan Modu şimdilik sadece ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarına açık olacak.

Kullanıcıların, tarayıcının hafızasını ayarlardan görebileceği ve yönetebileceği, ayrıca gizli pencerelerin de kullanılabileceği belirtildi. Atlas'ta bir arama sonucundan bağlantıya tıklandığında, varsayılan olarak web sayfası ve ChatGPT dökümünü içeren bölünmüş bir ekran gösterilecek. Yetkililer kullanıcıların isterse bölünmüş ekranı kapatabileceğini ekledi.

Sunumda ayrıca web sayfaları için özetleme özellikleri ve bir e-postadan metin seçip satır içi cümleyi düzenlemesi için ChatGPT'ye komut veren "Cursor Chat" işlevi de gösterildi.

YAPAY ZEKA TARAYICI SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

Yapay zeka tarayıcı savaşları bir süredir hareketliydi. OpenAI, Temmuz 2024'te SearchGPT adlı arama motoru prototipini duyurmuştu. Ancak son aylarda yapay zeka destekli tarayıcılar, sektördeki en yeni heyecan dalgası haline geldi.

Yaz aylarında Perplexity, insanların internette gezinme ve görevleri tamamlama şeklini basitleştirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli Comet tarayıcısını piyasaya sürmüştü. Comet, Google arama sonuçlarının uzun bir listesi yerine ilgili web sitelerine birkaç bağlantı sunan ve kullanıcıların chatbot ile konuşarak arama yapabileceği bir özellik sunuyor.

Eylül ayında ise Google, Gemini yapay zeka asistanını Chrome'a daha derinlemesine yerleştireceğini duyurmuştu. Google, ilerleyen aylarda Chrome'daki Gemini'nin market alışverişi, randevu planlama veya rezervasyon yapma gibi "yorucu görevleri" kullanıcı adına yapabilmesini sağlamayı planlıyor.