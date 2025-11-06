Direksiyon başında uyudu, kaza yapınca da uyumaya devam etti

Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda alkollü sürücünün halleri 'pes' dedirtti. B.İ isimli şahıs alkollü halde araç kullanırken kaza yaptı.

KAZA YAPTIĞINI BİLE ANLAMADI UYUMAYA DEVAM ETTİ

Kaldırıma çıktığı halde kaza yaptığının farkına varmayan şahsı çevredekiler uyandırdı ancak yeniden uyumaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.’nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ’ye ‘alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.