Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Direksiyon başında uyudu, kaza yapınca da uyumaya devam etti

Kayseri'de alkollü sürücü yaptığı kazayı bile umursamadı. Seyir halindeyken kaza yapan sürücü uyandırılsa da tekrar uyumaya devam etti. Polisler olaya müdahale etti.

06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 06:40

Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda alkollü sürücünün halleri 'pes' dedirtti. B.İ isimli şahıs alkollü halde araç kullanırken yaptı.

Direksiyon başında uyudu, kaza yapınca da uyumaya devam etti

KAZA YAPTIĞINI BİLE ANLAMADI UYUMAYA DEVAM ETTİ

Kaldırıma çıktığı halde kaza yaptığının farkına varmayan şahsı çevredekiler uyandırdı ancak yeniden uyumaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Direksiyon başında uyudu, kaza yapınca da uyumaya devam etti

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.’nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ’ye ‘alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Direksiyon başında uyudu, kaza yapınca da uyumaya devam etti

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ETİKETLER
#Sağlık
#kaza
#polis
#idari para cezası
#Alkollü_sürücü
#Ehliyet El Konulması
#Yaşam
