Karı koca kavgasında kan aktı: Birbirlerini yaraladılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga feci biçimde bitti. Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan kadın K.Ü. ve eşi B.Ü. arasındaki tartışma büyüyerek kanlı bitti.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.Ü. darpla, B.Ü’de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan karı-kocayı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı. Karı-kocanın tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.