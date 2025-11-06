Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Yaşam
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kaza üstüne kaza geçirdi defalarca ölümden döndü bana mısın demedi!

Mersin'de peş peşe kaza geçiren motorcu yine de motosiklet sevdasından vazgeçmedi. 25 yaşındaki motosikletçi Buğra Türkmen bir yıl içeresinde geçirdiği kazalara rağmen motor tutkusundan kopamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
10:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
10:36

Sosyal medyada içerikler üreten 25 yaşındaki motosiklet tutkunu Buğra Türkmen, bir yıl içinde peş peşe yaşadığı kazalara rağmen motor tutkusundan kopamadı. Türkmen'in son kazası dahil tüm anları anbean kask kamerasına da yansıdı. İlk kazasında dönüşün yasak olduğu bir noktada bir otomobilin aniden manevra yapması sonucu sıkışan Türkmen, hafif yaralanmalarla kazayı atlattı.

Kaza üstüne kaza geçirdi defalarca ölümden döndü bana mısın demedi!

İKİNCİ KAZADA MOTOSİKLETİ PERT OLDU

Ancak asıl büyük talihsizlik ikinci kazada yaşandı. Ara sokaktan çıkan bir otomobile çarpan Türkmen'in motosikleti pert oldu. Bir süre motosikletsiz kalan genç, yeniden bir motosiklet satın aldı. Ancak bu kez de Yeni motosikletiyle daha ilk haftasında, yolda fark edilmeyen küçük bir yağ birikintisine ön tekerin denk gelmesiyle kayıp düştü. Arka arkaya yaşanan kazaların ardından Türkmen, motor sevdasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Kaza üstüne kaza geçirdi defalarca ölümden döndü bana mısın demedi!

"BU BENİM KAMERAMA YANSIYAN ÜÇÜNCÜ KAZAM OLDU"

Motosiklet sürücüsü Buğra Türkmen, yaşadığı talihsizliklerin peş peşe geldiğini belirterek, "Bu benim kamerama yansıyan üçüncü kazam oldu. İlk kazamda, dönüşün yasak olduğu bir yolda bir otomobil aniden dönünce beni sıkıştırdı ve kaza yaşadım. İkinci kazamda ise dikkatsiz bir sürücü, ara sokaktan çıkarken otomobiline çarpıştım. O kazada motorum pert oldu. Yine para biriktirerek yeni bir motor aldım. Yeni motoru aldıktan daha bir hafta oldu ve üçüncü kazamı gerçekleştirdim. Düz yolda giderken yerde küçücük bir yağ birikintisine ön tekerim denk gelince kayarak düştüm" diye konuştu.

Kaza üstüne kaza geçirdi defalarca ölümden döndü bana mısın demedi!

"ASLA VAZGEÇMEM"

Türkmen, sosyal medyada içerik ürettiğini ve peş peşe gelen bu talihsiz olayların ‘kem gözlülerin nazarı' olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Sosyal medyaya içerik ürettiğimden beri üzerimde kem göz mü var anlamadım. Yine de bunlara rağmen motosikletten asla vazgeçmiyorum. Bu motorumu da tamir ettirip motosiklet sürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

#kaza
#Sosyalmedya
#Motosiklet Güvenliği
#Buğra Türkmen
#Motor Tutkuları
#Yaşam
