Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine dalmıştı! ABD’deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor

ABD’nin Kentucky eyaletinde kargo uçağı kalkıştan çok kısa bir süre sonra yerleşim yerine çakılmıştı. Dün yaşanan feci kaza sonrası bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:15

ABD’nin eyaletinde bir kargo uçağı kalkışından çok kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştü. Yaşanan feci kaza sonucu meydana gelen can kayıplarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Greenberg açıklamasında, ölü sayısının en az 12’ye ulaştığını belirterek, "Hala kayıp kişilerin olduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Hiç kimsenin bu trajedi ile tek başına yüzleşmemesi gerektiğini vurgulayan Greenberg, "Bu yürek parçalayıcı olaydan etkilenen herkese yardım ve destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bugün Kentucky Valisi Andy Beshear ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Morgan McGarvey ile kaza mahallini ziyaret ettiklerini aktaran Greenberg, "Gördüğümüz manzara yıkıcıydı" değerlendirmesinde bulundu. Greenberg, kazanın aydınlatılması için yerel ve eyalet düzeyindeki tüm hükümet kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine dalmıştı! ABD’deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor

"YÜREĞİM PARÇALANDI"

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğunu belirterek, "Dünkü ölümcül uçak kazasının yol açtığı yıkımı tarif etmek imkansız. Yüreğim parçalandı" dedi.

Kazadan etkilenen herkesin yanında olduğunu ve kazazedeler için dua ettiğini kaydeden Beshear, "Bunu birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine dalmıştı! ABD’deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor

KARA KUTU ELE GEÇİRİLDİ

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma ekibinin kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığını gösteren havaalanı görüntülerine ulaştığını söyledi.

Uçağın sol motorunun kalkış sırasında havaalanı pistinde kaldığının tespit edildiğini aktaran Inman, "kara kutu" olarak bilinen veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine dalmıştı! ABD’deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor

SON OLAY 2013 YILINA AİTTİ

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı dün ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

UPS, en son Ağustos 2013’te Alabama’nın Birmingham şehrindeki uluslararası havaalanına iniş yapan Airbus tipi kargo uçağının düştüğü kaza ile gündeme gelmişti. Bu kazada da 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine dalmıştı! ABD’deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de uçak kazası! Alev topuna döndü: Ölü ve yaralılar var
Uçak tuvaletindeki 3 kelimelik not herkesi endişeye sürükledi: Acil iniş yapıldı
ETİKETLER
#uçak kazası
#kentucky
#Ups Türkiye
#Louisville
#Ntsb
#Kara Kutu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.