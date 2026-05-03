60 yaşındaki Ford'u Tesla'ya çevirdiler! FSD bile çalıştı

ABD'nin Sacramento kentinde yaşayan bir yedek parça dükkanı sahibi, ses getiren bir projeye imza attı. Yaro Shcherbanyuk isimli girişimci, yaklaşık 2 yılda 40 bin dolar harcayarak 1966 model klasik Ford Mustang'i tamamen işlevsel bir Tesla'ya dönüştürmeyi başardı.
Electrek'in haberine göre, klasik otomobilin kalbine Tesla Model 3'ün çift motorlu güç aktarma organları entegre edildi. İç mekanda ise sürücüleri 15 inçlik tanıdık dokunmatik ekran karşılıyor. Sistemin en çarpıcı özelliği ise Tesla'nın gözetimli "Tam Otonom Sürüş" (FSD) yazılımının kusursuz şekilde çalışması.
Geliştirilen otomobilin, FSD yazılımını çalıştıran ilk Tesla dışı taşıt olduğu tahmin ediliyor.