60 yaşındaki Ford'u Tesla'ya çevirdiler! FSD bile çalıştı

ABD'nin Sacramento kentinde yaşayan bir yedek parça dükkanı sahibi, ses getiren bir projeye imza attı. Yaro Shcherbanyuk isimli girişimci, yaklaşık 2 yılda 40 bin dolar harcayarak 1966 model klasik Ford Mustang'i tamamen işlevsel bir Tesla'ya dönüştürmeyi başardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 60 yaşındaki Ford'u Tesla'ya çevirdiler! FSD bile çalıştı ABD'nin Sacramento kentinde Yaro Shcherbanyuk isimli bir girişimci, 1966 model klasik Ford Mustang'i yaklaşık 2 yılda 40 bin dolar harcayarak tamamen işlevsel bir Tesla'ya dönüştürdü. Klasik otomobilin kalbine Tesla Model 3'ün çift motorlu güç aktarma organları entegre edildi. İç mekanda 15 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Sistemin en çarpıcı özelliği, Tesla'nın gözetimli "Tam Otonom Sürüş" (FSD) yazılımının kusursuz şekilde çalışması. Geliştirilen otomobilin, FSD yazılımını çalıştıran ilk Tesla dışı taşıt olduğu tahmin ediliyor.

Electrek'in haberine göre, klasik otomobilin kalbine Tesla Model 3'ün çift motorlu güç aktarma organları entegre edildi. İç mekanda ise sürücüleri 15 inçlik tanıdık dokunmatik ekran karşılıyor. Sistemin en çarpıcı özelliği ise Tesla'nın gözetimli "Tam Otonom Sürüş" (FSD) yazılımının kusursuz şekilde çalışması.

Geliştirilen otomobilin, FSD yazılımını çalıştıran ilk Tesla dışı taşıt olduğu tahmin ediliyor.