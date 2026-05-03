Fenerbahçe'den flaş Ederson ve Talisca açıklaması

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddialara cevap geldi. Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve hayal ürünü olduğu belirtildi.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 14:15

Fenerbahçe'den Ahmet Çakar'ın Ederson ve Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddialara cevap geldi.

Fenerbahçe, Sky Spor YouTube kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların asılsız ve hayal ürünü olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Sky Spor YouTube kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.
Teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi önemle rica edilmektedir.
Söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
"ASILSIZ VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sky YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/2050887020063465711

#Spor
