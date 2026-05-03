Plakası, sigortası, muayenesi olmayan aracın sürücüsüne 12 bin 942 TL ceza kesildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ön plakası olmayan 27 AUZ 018 plakalı otomobili durdurdu.
Ruhsat kontrolünden geçirilen aracın sigortası ve muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler M.C.T. isimli araç sürücüsüne 3 ayrı maddeden 12 bin 942 lira ceza kesti. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.