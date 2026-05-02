SON DAKİKA!
Batman'da kaybolan 2.5 yaşındaki Melike 12 saat sonra bulundu

Batman'da dün akşam saatlerinde kaybolan 2.5 yaşındaki Melike, ekiplerin arama çalışmaları sonucunda 12 saat sonra bitkin bir halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ilçesine bağlı Bağlıca köyünde evin önündeyken bir anda kaybolan 'den haber alamayan ailesi durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine köye , Jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Batman'da Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2.5 yaşındaki Melike, 12 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.
Melike'nin evin önündeyken kaybolması üzerine ailesi durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine AFAD, Jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri ile köy halkı seferber oldu.
Sağanak yağış ve fırtınaya rağmen arama çalışmaları gece boyunca sürdü.
Melike, sabah saat 08.00 sıralarında hipotermi tehlikesi geçirebileceği düşünülerek özel battaniyeye sarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Melike'nin bulunmasıyla bölgede sevinç yaşandı.
2.5 yaşındaki çocuğun kaybolmasının ardından köye ulaşan ekipler ve köy halkı seferber oldu. Sağanak yağış ve etkili olan fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman zorlaşan arazi şartları ve olumsuz hava şartları çalışmaları güçleştirse de ekipler, küçük çocuğu bulmak için arama çalışmalarına ara vermeden devam etti.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp Melike, yaklaşık 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının adından sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan küçük Melike, jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Melike, köydeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın bulunmasıyla birlikte bölgede köyde bir sevinç yaşanırken, arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar derin bir nefes aldı.

