İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran 2 çocuk tutuklandı

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

Özetle

Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İki şüpheli, mahkeme tarafından "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.