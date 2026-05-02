3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran 2 çocuk tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 19:12

Olay, ilçesinde meydana geldi. Sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran 2 çocuk tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, sokakta yatan yaşlı bir adama tekme atarak ve bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşarak kamuoyunda tepki toplayan iki şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Olay, Buca ilçesinde meydana geldi.
F.E. ve Ç.Y. isimli şahıslar, sokakta yatan yaşlı bir adama tekme attı.
Şüpheliler, olayı kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakaladı.
Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, iki şüpheliyi 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutukladı.
Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran 2 çocuk tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı.

İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran 2 çocuk tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İki şüpheli, mahkeme tarafından "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

