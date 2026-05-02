Müge Anlı aylarca aramıştı! Mehmet Çetin olayında kan donduran gelişme: 11 yıl sonra battaniyenin içinde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mehmet Çetin kaybına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Isparta'da yol kenarında bulunan battaniyenin içinde Çetin'in kafatası bulundu. Polis ekipleri cesedin diğer parçalarını arama çalışmaları başlatırken, gözler Çetin'in eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'a çevrildi. İkili arasında 63 gizemli telefon görüşmesi yapıldığı ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

Müge Anlı aylarca aramıştı! Mehmet Çetin olayında kan donduran gelişme: 11 yıl sonra battaniyenin içinde bulundu
ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çetin kaybında yeni gelişme yaşandı. 2015 yılından bu yana olan Mehmet Çetin'in ailesi Çetin'den gelecek güzel bir haber için televizyon programının yolunu tuttu. Tüm şüphelerin odağındaki Çetin'in eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay peş peşe şüpheli açıklamaları ile dikkat çekmişti. Dosyada sıcak bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in kafatasının Burdur'da bir battaniye içinde bulunması olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'in kafatasının Burdur'da bir arazide battaniye içinde bulunduğu ortaya çıktı.
Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın, ailesine 'cinsiyet değiştirme ameliyatı olup Antalya'ya yerleştiği' yalanını söylediği belirlendi.
Olayla ilgili olarak Derya Kor (Mehmet Çetin'in eski eşi) ile Bayram Akçay arasındaki yoğun telefon görüşmeleri 'yasak aşk' iddialarını gündeme getirdi.
Polis ekipleri, Mehmet Çetin'e ait yalnızca kafatasının bulunduğunu ve diğer vücut parçalarının bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürmek üzere özel bir ekip oluşturulduğu vurgulandı.
"CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ" YALANI

Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın kayıp adamın ailesine "Oğlunuzu aramayın, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve Antalya'ya yerleşti" dediği ortaya çıkmıştı.

MEHMET ÇETİN'İN KAFATASI BULUNDU

Burdur'da yürüyüş yapan bir vatandaş arazide bir battaniye olduğunu fark etti. Battaniyeyi açan vatandaş, içinde kafatası olduğunu fark etti. Yapılan incelemede kafatasının Isparta'da 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu anlaşıldı.

DİĞER VÜCUT PARÇALARI ARANIYOR

Polis ekipleri Mehmet Çetin'e ait şu ana kadar yalnızca kafatasına ulaşıldığını belirterek, vücudun diğer bölümlerinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili oluşturulan özel ekibin, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü vurgulandı.

CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlenen dosyada Derya Kor ile Bayram Akçay'ın telefon kayıtları gündeme gelmişti. İkilinin 63 kez telefon görüşmesi yapması 'yasak aşk' iddialarını alevlendirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem
Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor
Borsa İstanbul’da ralli! Çifte rekorla dünya listesinde ilk 10’a girdi
Bülent Ersoy’dan rekor kıran reklam anlaşması! Türkiye tarihine geçti
