Müge Anlı aylarca aramıştı! Mehmet Çetin olayında kan donduran gelişme: 11 yıl sonra battaniyenin içinde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çetin kaybında yeni gelişme yaşandı. 2015 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çetin'in ailesi Çetin'den gelecek güzel bir haber için televizyon programının yolunu tuttu. Tüm şüphelerin odağındaki Çetin'in eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay peş peşe şüpheli açıklamaları ile dikkat çekmişti. Dosyada sıcak bir gelişme yaşandı.
Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın kayıp adamın ailesine "Oğlunuzu aramayın, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve Antalya'ya yerleşti" dediği ortaya çıkmıştı.
Burdur'da yürüyüş yapan bir vatandaş arazide bir battaniye olduğunu fark etti. Battaniyeyi açan vatandaş, içinde kafatası olduğunu fark etti. Yapılan incelemede kafatasının Isparta'da 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri Mehmet Çetin'e ait şu ana kadar yalnızca kafatasına ulaşıldığını belirterek, vücudun diğer bölümlerinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili oluşturulan özel ekibin, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü vurgulandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlenen dosyada Derya Kor ile Bayram Akçay'ın telefon kayıtları gündeme gelmişti. İkilinin 63 kez telefon görüşmesi yapması 'yasak aşk' iddialarını alevlendirdi.