Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillere ilişkin yeni bir açıklamada yaptı. Ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyleyen Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız" dedi.

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 12:26

Milli Eğitim Bakanı 'den açıklaması geldi. Tekin, ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu belirterek, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız." ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılıp yaz tatiline eklenerek okul takviminde değişiklik yapılacağını ve okullarda ek güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.
Ara tatillerin kaldırılmasının yaz tatiline eklenmesi gündemde.
Okulların başlama ve bitiş tarihlerinde değişiklik olacak; Eylül ayındaki başlangıç daha geç, Haziran ayındaki bitiş daha erken olacak.
Bu değişiklikle öğrencilerin daha uzun tatil yapması hedefleniyor.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası okul güvenliğine yönelik yeni tedbirler alınacak.
Okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir tedbir olarak görülüyor.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem

"HAZİRAN AYINDAKİNİ BİRAZ DAHA ERKENE ALMIŞ OLACAĞIZ"

Tekin, "Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın hayatı iki hafta uzamayacak." ifadesini kullandı.

"Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız." diyen Bakan Tekin, "Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." şeklinde konuştu.

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okul takviminde yeni dönem

OKULLARDA EK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini de söyledi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın okul saldırıları ile ilgili soruşturma sürecine dahil olduğunu anlatan Bakan Tekin, şu açıklamaları yaptı:

"- Kamuoyunda çok konuşulan sebepler; çocukların sosyal medya, oyun siteleri vesaire üzerinden yönlendirilmesi. Onlar tamam ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var. Yani bir şey var orada. Onun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması lazım.

- Bu hem kriminal bir durum olduğu için, eğer böyle bir suç işleyen birisi varsa suçun cezalandırılması açısından, adalet açısından gerekli hem de bizim bundan sonra almayı planladığımız tedbirlerle ilgili olarak bizim için önemli bir referans kaynağı olacak, ona odaklanmamız gerekecek.

- O yüzden hem Teftiş Kurulu Başkanlığı hem İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ortaklaşa bu süreci derinlemesine araştırıyorlar. Sürekli biz de bu konuda hassas olmaları gerektiği hususunda kendileriyle konuşuyoruz. Benim için önemli o kısım."

Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

