Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "KEP sistemiyle yazışmaların daha güvenli yapılmasının yanı sıra kağıt kullanımı azaltılarak ormanların korunması ve çevreye katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 11:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KEP sisteminin "güvenilir üçüncü taraf" rolüyle yazışmaları nasıl yasal koruma altına aldığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de KEP sisteminin 'güvenilir üçüncü taraf' rolüyle yazışmaları yasal koruma altına aldığını ve 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturulduğunu duyurdu.
Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu kapsamında yetki verilen 9 kuruluştan 7'si aktif olarak KEP hizmeti sunuyor.
KEP sistemi kapsamında 3,08 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişilere olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu.
Tüzel kişilere ait kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısının 26 bini kamu kurum ve kuruluşlarına, 807 bini diğer tüzel kişiliklere ait.
KEP sistemi, elektronik postanın kim tarafından gönderildiği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı ve alıcısı tarafından okunup okunmadığı gibi bilgilerin hukuki delil oluşturacak şekilde tespit edilmesini sağlıyor.
KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla kağıt kullanımı azalırken, ormanların korunmasına ve çevreye önemli katkı sağlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu kapsamında KEP hizmetini sunmak üzere yetki verilen 9 kuruluştan 7'sinin aktif olarak faaliyette bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,08 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişilere olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. Tüzel kişilere ait kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısının 26 bini kamu kurum ve kuruluşlarına, 807 bini diğer tüzel kişiliklere ait." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kağıt kullanılarak geleneksel posta yoluyla yapılan yazışma ve belge alışverişlerinin elektronik ortama kaydığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımında yaygın olarak kullanılan elektronik posta, yazışmaların ve bilgi alışverişinin hızlı şekilde yapılmasına imkan sağlıyor. Ancak gönderilen, alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan bir elektronik posta mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuki geçerliliğe sahip değil. Bu tür iletilerin içeriğinin değiştirilebilmesi, mesajın gönderici olarak görünen kişi tarafından gönderilmemiş olması, mesajın gönderilmiş veya alınmış olduğunun kanıtlanamaması gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin öncülüğünde internet ortamında iletilen elektronik postaların içeriğinin değiştirilmediğine ve muhataplarına teslim edildiğine dair delilleri sağlayan bir sistem olarak KEP ve uygulamaları geliştirilmiştir. Türkiye'de de Türk Ticaret Kanunu'nda buna ilişkin hükümler konulmuş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemelerle bu sistem hayata geçirilmiştir."

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

YAZIŞMALAR GÜVENLİ ŞEKİLDE ARŞİVLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KEP sisteminin, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlandığına işaret ederek bu sistem sayesinde elektronik postanın kim tarafından gönderildiği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı ve alıcısı tarafından okunup okunmadığı gibi bilgilerin hukuki delil oluşturacak şekilde tespit edildiğini anlattı.

KEP sisteminde elektronik postaların "güvenilir üçüncü taraf" rolünde olan KEP hizmet sağlayıcısı durumundaki kuruluş vasıtasıyla gönderilip alındığını vurgulayan Uraloğlu, bu yazışmaların güvenli şekilde arşivlendiğini, ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilme imkanı sağlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 3,91 milyon kişi bu güvenceyi kullanıyor

ORMANLARA VE ÇEVREYE KATKI SAĞLANIYOR

Uraloğlu, KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte kağıt kullanımının büyük ölçüde azaldığını, ormanların korunmasına ve çevreye önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sistemle, elektronik belgelerin güvenli olarak gönderilmesi ve alınması, yapılan yazışmaların hukuki delil olarak kullanılabilmesi, elektronik belgelerin güvenli ortamda saklanması, kamu kurumlarının elektronik ortamda resmi yazışma yapmaları, tacirlerin ihtar, ihbar ve benzeri beyanları birbirlerine yöneltmeleri, ortaklar ve şirketler arasında güvenli iletişimin sağlanması, elektronik ortamda tebligat hizmeti verilmesi, tüketici şikayet ve taleplerinin ucuz, hızlı ve kolay şekilde muhataba iletilmesi, vatandaşlar arasında güvenli elektronik posta haberleşmesinde kullanılması, ticari sır, bankacılık sırrı ve vergi mahremiyeti gerektiren konularda güvenli bir altyapı olarak kullanılması, kağıt kullanımının azaltılarak ormanların korunmasına ve çevreye katkı sağlanması."

