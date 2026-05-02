SON DAKİKA!
Bakan Uraloğlu Mersin'de açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje tamamlandığında mevcut 105 dakikalık seyahat süresinin 70 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:54
02.05.2026
saat ikonu 10:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yolun, topografik açıdan zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını ifade etti. Trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nun 101 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa edildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu Mersin'de açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu projesinin mevcut durumunu ve hedeflerini açıkladı.
Proje, Silifke ile Mut ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla 101 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi.
Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediliyor; şu ana kadar 49,2 kilometre yol ve 6 tünel tamamlandı.
Projenin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 49 seviyesindedir ve 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Tamamlandığında, seyahat süresi 105 dakikadan 70 dakikaya düşecek ve yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Bakan Uraloğlu Mersin'de açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşüyor!

2030 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğü’nün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu yolundaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki çeşitli kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir" dedi.

Proje DurumuDetaylarTamamlanma Tarihi
Tamamlananlar49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 6 tünelBelirtilmemiş (Mevcut Durum)
Devam Eden Çalışmalar2. Kılıçarslan Viyadüğü'nün yapımı, Mut-3. Bölge Hududu yolundaki kaçış rampası imalatı, çeşitli kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarıBelirtilmemiş (Ardımsız Devam Ediyor)
Fiziksel Gerçekleşme Oranı%49Belirtilmemiş (Mevcut Durum)
Hedef Tamamlanma TarihiTüm çalışmaların 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.2030 Sonu

Çalışmaların tüm kesimlerde yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Proje ile keskin virajların ve eğimli kesimlerin azaltıldığını ifade eden Uraloğlu, sürüş konforu ve güvenlik seviyesinin artırılacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu Mersin'de açıkladı: 105 dakikalık yol 70 dakikaya düşüyor!

SİLİFKE-MUT YOLUYLA YILLIK 1 MİLYAR TL TASARRUF

Taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergâhın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin’in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız."

AçıklamaDeğer
Yıllık Tasarruf (Lira)1 milyar 58 milyon
Seyahat Süresi (Mevcut - Dakika)105
Seyahat Süresi (Yeni - Dakika)70
Seyahat Süresindeki Kısaltma (Dakika)35
Zamandan Sağlanacak Tasarruf (Lira)800 milyon
Akaryakıttan Sağlanacak Tasarruf (Lira)258 milyon
Karbon Emisyonu Azaltımı (Ton)13.000
Proje HedefleriTaşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştırmak, turistik cazibeyi artırmak, kırsal ve kentsel alan bağlantısını güçlendirmek, yatırım ve istihdam imkanlarını artırmak, ulaşım standardını yükseltmek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye temmuz zammı yapılacak mı? İsa Karakaş'tan kötü haber
İslam Memiş’ten gram altın bombası! Mayıs ayı için hazırlanın
