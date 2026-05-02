Emekliye temmuz zammı yapılacak mı? İsa Karakaş'tan kötü haber

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 09:28
02.05.2026
saat ikonu 09:28
Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak

Milyonlarca emekli temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? emekliye seyyanen zam var mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde emekli zammı için tahminini paylaştı.

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisi

Kanuni zorunluluk gereği temmuz ödeme tarihlerinden itibaren, bir önceki altı aylık döneme ait TÜİK’in açıklayacağı TÜFE oranında bir artış yapılması gerektiğini ifade eden Karakaş, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisinin oldukça kritik olduğunu belirtti.
 

Küresel savaş etkisi

Küresel savaş etkisiyle yükselen petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacak.

 

mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış

MART AYI İTİBARIYLA GELECEK ZAM

TÜİK tarafından ilan edilen verilere göre, mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış şu şekilde olacak:

Ay / Yıl | TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim)
01-2026 | 31,53 | 2,96
02-2026 | 30,65 | 4,84
03-2026 | 30,87 | 1,94
 

kümülatif enflasyon

Karakaş "Ocak ve şubat aylarının toplamı olan %7,95’lik artışa mart verisi eklendiğinde, kümülatif enflasyon %10,04 seviyesine ulamıştır. Bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşmiştir" şeklinde konuştu.

 

en düşük emekli maaşı

Karakaş, "Asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır. Ayrıca seçime sınırlı bir zaman kala hükûmet bu riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile hangi en düşük emekliye nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş bir çalışma yok" şeklinde konuştu.
 

EMEKLİYE KÖTÜ HABER

Uzman isim, "Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor" diyerek kötü haberi verdi.
 

Seyyanen zam veya refah payı

SEYYANEN ZAM VEYA REFAH PAYI  VERİLECEK Mİ?

Seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimalinin Ankara’da şimdilik uzak ihtamal olduğunu söyleyen Karakaş, "Hükûmetin, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibinin sesini duyacağına ve sistemin iyileştirilmesi için elzem olan "İntibak, millî gelir artışlarının otomatikman emekli maaşlarına tam olarak yansıması, seyyanen zam…" formüllerini 2027 vizyonuyla hayata geçireceğine olan inancımı koruyorum" dedi.

