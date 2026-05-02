SON DAKİKA!
Ticaret Bakanı Bolat: Nisan ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuştu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 11:13

Ticaret Bakanı Bolat: "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi"

HABERİN ÖZETİ

Ticaret Bakanı Bolat, nisanda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldiğini ve bunun en yüksek nisan ve ikinci en yüksek aylık ihracat değeri olduğunu açıkladı.
Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 arttı.
Nisan ayı ihracatı 25,4 milyar dolara yükseldi.
Bu rakam, en yüksek nisan ayı ihracat değeri olarak kaydedildi.
Aynı zamanda, bu değer ikinci en yüksek aylık ihracat değeri oldu.
2026 YILI NİSAN AYI İTİBARIYLA İHRACAT

1- Cumhuriyet tarihimizin 2. en yüksek aylık mal ihracat rekoru
2- Tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracatı
3- En fazla ihracat yapılan 4. gün (30 Nisan Perşembe)
4- Son 53 ayın en fazla net ihracat artışı (Kasım 2021)
5- Nisan ayı itibarıyla 275,8 milyar dolar ile yıllıklandırılmış (son 12 ay) ihracat rekoru
6- Mal ve hizmet ihracatı toplam 398 milyar dolar

DETAYLAR GELİYOR...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye temmuz zammı yapılacak mı? İsa Karakaş'tan kötü haber
Kurban kesecekler bu tuzağa düşmeyin! TESK'ten kimlik kontrolü uyarısı
