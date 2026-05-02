Ticaret Bakanı Bolat: Nisan ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Bolat: "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi"
1- Cumhuriyet tarihimizin 2. en yüksek aylık mal ihracat rekoru
2- Tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracatı
3- En fazla ihracat yapılan 4. gün (30 Nisan Perşembe)
4- Son 53 ayın en fazla net ihracat artışı (Kasım 2021)
5- Nisan ayı itibarıyla 275,8 milyar dolar ile yıllıklandırılmış (son 12 ay) ihracat rekoru
6- Mal ve hizmet ihracatı toplam 398 milyar dolar
DETAYLAR GELİYOR...