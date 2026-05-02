Kurban kesecekler bu tuzağa düşmeyin! TESK'ten kimlik kontrolü uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2026 kurbanlık fiyatları ve olabilecek güvenlik risklerine karşı tüketici uyardı. İstanbul’da kurbanlıkların kilogram fiyatı 550 TL’ye ulaşırken, özellikle kurban pazarında yaşanabilecek sahte para ve yan kesicilik olaylarına karşı "kimlik kontrolü" uyarısı geldi.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 10:01

Yaklaşan öncesinde kurban pazarlarında yaşanabilecek risklere dikkat çeken Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Bu yıl tahminime göre 850 bin büyükbaş, yaklaşık 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilecek" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarındaki yüksek fiyatlar ve olası risklere dikkat çekti.
Bu yıl 850 bin büyükbaş ve yaklaşık 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesileceği tahmin ediliyor.
Büyükbaş hayvanın kilogram fiyatı İstanbul'da 500-550 TL, küçükbaş hayvanlar ise 25 bin ile 40 bin TL arasında olacak.
Yüksek meblağda nakit para taşıma riski ve hayvan emanet edilirken kimlik kontrolünün önemi vurgulandı.
Pazarlarda yerel yönetimler, kolluk güçleri ve mobil araçlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Sahte paraya karşı denetimlerin artırılması ve esnaf sanatçıların kimlik belgelerinin kontrol edilmesi önerildi.
Kalabalık alanlara girip çıkarken dikkatli olunması ve para sayma işlemlerinin güvenilir kişilerle yapılması tavsiye edildi.
Kurbanlık fiyatlarının bu yıl oldukça yüksek seviyelere ulaştığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da 500-550 olarak kilogramı büyükbaşın. Yine küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin TL arası. Bunun için tabi yanınızda o miktardaki paraları taşırken de büyük risk veyahut işte hayvanları emanet edilirken ki sağlıklı bir şekilde emniyet ettiğiniz insanların kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım. Ama yine yerel yönetimler, kolluk güçleri, hem de mobil araçlarda çok dikkat etmek lazım. En önemlisi tabi bu vecibeleri yerine getirirken üzüntüye girmemeniz için hem sağlıklı hayvan, hem de söylediğim gibi alışverişler biliyorsunuz biraz daha nakit oluyor. Nakit para taşırken yanınızda bildiğiniz üzere çok büyük miktarlardaki paralar olduğu için herhangi bir kapkaççının, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmadan inşallah ki bu kurban bayramını güzel şekilde geçirmenize neden olacak" şeklinde konuştu.

KonuDetay
KuruluşTürkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
KonuşmacıBendevi Palandöken (Genel Başkan)
Ana MesajKurbanlık fiyatları bu yıl yüksek seviyelerde.
İstanbul'da Büyükbaş Fiyatı (Kilogram)500-550 TL
Küçükbaş Fiyat Aralığı25.000 - 40.000 TL
Taşıma Riski ve Güvenlik ÖnlemleriYüksek miktarda nakit taşıma riski; hayvan emanet edilirken kimlik kontrolü, yerel yönetimler, kolluk güçleri ve mobil araçlarda dikkatli olunmalı.
Alışveriş ve Nakit VurgusuAlışverişlerin çoğunlukla nakit olması; kapkaç ve yan kesicilere karşı dikkatli olunması tavsiyesi.
Sağlık VurgusuSağlıklı hayvan seçimi önerisi.
Bayram DileğiGüzel ve üzüntüsüz bir kurban bayramı geçirme dileği.

MOBİL DENETİM GEREKEBİLİR

Kurban pazarlarında sahte paraya karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Tabii esnaf açısından bizim oradaki bulunan ilde, ilçede kurban pazarlarındaki esnaf sanatçılarının kimlik belgeleri olanlar tercih edilirse otokontrol sistemi olmuş olur. Yine aynı şekilde söylediğim gibi emniyet güçleri, aynı şekilde yerel yönetimleri, zabıta denetimleri, bu hijyen bakımından da hem kontrolü hem de sağlıktan kontrolleri de önemli. Herkese şimdiden bu bayramların bu güzel ulvi duygularını yerine getirebilecek imkanları olanların komşularıyla, yakınlarıyla, akrabalarıyla paylaşacakları bu kurban bayramının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aman ha diyorum dikkatli bu tür kalabalık alanlara girip çıkarken de emniyetli bir şekilde hatta yanınızda çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız böyle kontrollü bir şekilde bu para sayma olayını söylediğim güvenilir olmayı kontrol etmek lazım" ifadelerini kullandı.

