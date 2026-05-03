61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Başkent’in merkezi bölgelerinde ulaşım güzergahları geçici olarak değiştiriliyor. Organizasyonun güvenli biçimde tamamlanabilmesi amacıyla 3 Mayıs Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda yol araç trafiğine tamamen kapatılacak. Ankara’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

HABERİN ÖZETİ 3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler? 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Ankara'nın merkezi bölgelerinde ulaşım güzergahları geçici olarak değiştiriliyor ve birçok yol trafiğe kapatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Beştepe Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Dögol Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin belirli bölümleri trafiğe kapalı olacak. Yolların trafiğe kapanması 3 Mayıs Pazar günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak. Bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 MAYIS PAZAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarın gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasındaki kısmı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölgesi, Beştepe Caddesi’nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki kesimi, Alparslan Türkeş Caddesi’nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki kısmı, Bahriye Üçok Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasındaki kısmında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümünde, Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki kesiminde, Gençlik Caddesi’nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümünde ve Anıt Caddesi’nin tamamında, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmında, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasındaki bölümünde, Cumhuriyet Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki kesiminde ve bu güzergahlara bağlanan tüm cadde ve sokakların tamamında çift yönlü şekilde araç geçişine izin verilmeyecek.