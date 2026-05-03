Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler?

Başkent, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu coşkusuna ev sahipliği yaparken, büyük organizasyon sebebiyle 3 Mayıs Pazar günü kentin ana yolları ve birçok önemli noktası ulaşıma kapatılacak. Yarış güzergahı üzerinde yer alan caddelerde araç geçişine müsaade edilmezken, hatlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulandı. Peki, Ankara’da bugün hangi yollar araç trafiğine kapalı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 09:16

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Başkent’in merkezi bölgelerinde ulaşım güzergahları geçici olarak değiştiriliyor. Organizasyonun güvenli biçimde tamamlanabilmesi amacıyla 3 Mayıs Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda yol araç trafiğine tamamen kapatılacak. Ankara’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar hangileri?

HABERİN ÖZETİ

3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Ankara'nın merkezi bölgelerinde ulaşım güzergahları geçici olarak değiştiriliyor ve birçok yol trafiğe kapatılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Beştepe Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Dögol Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin belirli bölümleri trafiğe kapalı olacak.
Yolların trafiğe kapanması 3 Mayıs Pazar günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak.
Bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler?

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 MAYIS PAZAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yarın gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasındaki kısmı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölgesi, Beştepe Caddesi’nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki kesimi, Alparslan Türkeş Caddesi’nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki kısmı, Bahriye Üçok Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

3 Mayıs bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara’da yollar neden kapalı alternatif güzergahlar nereler?

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi’nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasındaki kısmında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasındaki bölümünde, Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki kesiminde, Gençlik Caddesi’nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümünde ve Anıt Caddesi’nin tamamında, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmında, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasındaki bölümünde, Cumhuriyet Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki kesiminde ve bu güzergahlara bağlanan tüm cadde ve sokakların tamamında çift yönlü şekilde araç geçişine izin verilmeyecek.

ETİKETLER
#Yol Kapanması
#Bisiklet Turu
#Ankara Trafik Kavgası
#Ulaşım Güzergahı
#Trafik Duyurusu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.