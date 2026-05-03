Asker eğlencesinde ortalık kana bulandı! 17 yaşındaki genç, yaşıtını katletti

İstanbul Esenler’de, asker eğlencesi için toplanan gençler, hızla araç kullanarak mahalleden geçen 17 yaşındaki Derviş G. ile tartıştı. Derviş G., tartışmadan kısa süre sonra olay yerine yaya olarak dönen kalabalığa kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, 14 gün süren hayatını kaybetti. Zanlı Derviş G. polisin çalışması sonucu yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

