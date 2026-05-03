Kıyıya vuran çantadan kilolarca uyuşturucu çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde siyah bir çanta gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Siyah çantanın içinden 33 adet vakumlu paket halinde yaklaşık 21,5 kilo uyuşturucu (skunk) ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

