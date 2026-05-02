Terlik uğruna ölümle burun buruna geldi: Küçük çocuğun kurtarılması kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde oyun oynayan küçük çocuk feci kazanın kıyısından döndü. Sokakta oyun oynadığı sırada terliği aracın altına giren çocuk almak için otomobilin altına girmeye çalıştı. Bu sırada sürücünün otomobili hareket ettirmek istemesini çevredeki Bahtiyar Ete isimli vatandaş fark etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Terlik uğruna ölümle burun buruna geldi: Küçük çocuğun kurtarılması kamerada Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuk, terliğini almak için otomobilin altına girmeye çalıştığı sırada çevredeki bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynadığı sırada terliği aracın altına giren küçük çocuk, terliğini almak için otomobilin altına girmeye çalıştı. Çevredeki Bahtiyar Ete isimli vatandaş, sürücünün otomobili hareket ettirmek üzere olduğunu fark ederek hızla müdahale etti. Bahtiyar Ete, çocuğu aracın altından çekerek kazanın yaşanmasını engelledi. Küçük çocuk yara almadan kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hızla müdahale eden Ete, çocuğu aracın altından çıkarıp çekerek kazanın önüne geçti. Küçük çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olayın ardından gazetecilere konuşan Bahtiyar Ete, "Çocuk oynarken terliği kaçtı o sırada bizde adama arabayı öne al çocuk terliği alsın dedik. Çocukta o sırada aracın altına girdi. Şoför tam hareket edecekti ben çocuğu fark ettim onu kurtardım. Çocuğu kurtardığım için çok mutlu oldum" dedi.