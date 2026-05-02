Terlik uğruna ölümle burun buruna geldi: Küçük çocuğun kurtarılması kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde oyun oynayan küçük çocuk feci kazanın kıyısından döndü. Sokakta oyun oynadığı sırada terliği aracın altına giren çocuk almak için otomobilin altına girmeye çalıştı. Bu sırada sürücünün otomobili hareket ettirmek istemesini çevredeki Bahtiyar Ete isimli vatandaş fark etti.
Hızla müdahale eden Ete, çocuğu aracın altından çıkarıp çekerek kazanın önüne geçti. Küçük çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Olayın ardından gazetecilere konuşan Bahtiyar Ete, "Çocuk oynarken terliği kaçtı o sırada bizde adama arabayı öne al çocuk terliği alsın dedik. Çocukta o sırada aracın altına girdi. Şoför tam hareket edecekti ben çocuğu fark ettim onu kurtardım. Çocuğu kurtardığım için çok mutlu oldum" dedi.