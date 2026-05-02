Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı. Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran şüpheliler serbest bırakıldı İzmir'in Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı bir adama tekme atan ve olayı sosyal medyada paylaşan iki şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y. isimli şahısların, şahısla dalga geçip yüzüne tekme atmasıyla meydana geldi. Şüpheliler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından F.E. ve Ç.Y. serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.