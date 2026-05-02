Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ünlü şarkıcı Hatice’den aylık gelir itirafı! ‘Sahneye çıkmasam bile…’

Ünlü şarkıcı Hatice, çok konuşulacak aylık gelir itirafıyla magazin gündemine damga vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Pazar Gezmesi’ programına evinin kapılarını açan şarkıcı Hatice, hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sahneye çıkmasa bile aylık geliriyle ilgili konuşan Hatice, çarpıcı acıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 11:05

Şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran ünlü şarkıcı , Asiye Acar’ın sunduğu ‘Pazar Gezmesi’ programına evinin kapılarını açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Pazar Gezmesi’ne hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Hatice, sahneye çıkmasa bile aylık geliri hakkında ettiği itirafla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Hatice’den aylık gelir itirafı! ‘Sahneye çıkmasam bile…’

Şarkıcı Hatice, 'Pazar Gezmesi' programında evini açtı ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Hatice, sahneye çıkmasa bile aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu söyledi.
Şarkıcı, daha önce diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı 'masseter botoks' sonrası zehirlendiğini ve sağlık sorunları yaşadığını anlattı.
Hatice, ihanete uğrarsa affetmeyeceğini ancak ayrılmayıp 'sündüreceğini' belirtti.
Programda 'Sürahi Nine' taklidiyle de izleyenleri şaşırttı.
ÜNLÜ ŞARKICI HATİCE’DEN AYLIK GELİR İTİRAFI!

Ünlü şarkıcı Hatice, yeni projeleriyle ve şarkılarıyla müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Magazin gündeminde de sıklıkla yer alan ünlü isim, yaptığı taklitler ve kombinleriyle de adından sıklıkla söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarıyla ilgi odağı oluyor.

Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla oldukça çok konuşulan şarkıcı Hatice, yapmış olduğu konserlerle de adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak Kanal D ekranında yayınlanan ‘Pazar Gezmesi’ programına evinin kapılarını açan Hatice, hayatıyla ve aylık geliriyle ilgili yaptığı itiraflarla gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz yıllarda diş sıkma problemi sebebiyle ‘masseter botoks’ yaptıran Hatice, sağlık problemleriyle gündemde yer aldı. Botoks yüzünden zehirlendiğini ifade eden ünlü isim, sosyal medyasından yaşadıklarını takipçilerini anlatmıştı.

Konuşmada güçlük çeken Hatice, “Güzellik merkezinde değil, dişçide yaptırdım. İlk iki gün yeme ve çiğneme problemi yaşadım. Daha sonra kollarım ve ayaklarım da uyuşma oldu." diyerek yaşadığı problemleri anlattı.

Öte yandan Asiye Acar’ın sunduğu ‘Pazar Gezmesi’ programına evinin kapılarını açan şarkıcı Hatice, ‘Sürahi Nine’ taklidiyle herkesi şaşkına çevirdi. Unutulmaz karakterlerden olan Sürahi Nine, taklidi oldukça çok konuşulurken aylık geliri hakkında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Yeni şarkıları çıkarmaya devam eden ünlü şarkıcı, sahneye çıkmasa bile aylık gelirinin 200 bin olduğunu itiraf etti.

‘SAHNEYE ÇIKMASAM BİLE…’

Sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de renkli kombinleri ve yeni şarkılarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen isimlerden olurken, aylık geliri hakkında yapmış olduğu itirafla magazin gündeminde yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Hatice, "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık gelirim 200 bin TL" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Aylık geliriyle ilgili dikkat çeken açıklamasında sonra özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, “İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm” sözlerini ifade ederek herkesi şaşkına çevirdi.

