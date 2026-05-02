Geçtiğimiz yıl özellikle ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık adından söz ettiren Özcan Deniz'in oğlu yeni yaşına girdi. Tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyen Deniz'den oğluna duygulandıran bir doğum günü mesajı geldi. Geçtiğimiz gün Kuzey için bir doğum günü partisi düzenleyen ünlü sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından oğlunun doğum günüyle ilgili yaptığı duygusal kutlama mesajı magazin dünyasında büyük ses getirdi. İşte Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygulandıran doğum günü mesajı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özcan Deniz’den oğluna duygulandıran doğum günü mesajı! “Gamzene kurban olurum” Özcan Deniz, önceki yıl yaşadığı ailevi sıkıntılarla gündeme gelmişti ve bu yıl oğlu Kuzey'in 9. yaş gününü eşi Samar Dadgar ile kutladı. Özcan Deniz, oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar'ı tek ailesi olarak tanımlıyor. Ünlü sanatçı, oğlu Kuzey için 'Ratatouille' temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamadan anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Deniz, oğluna Instagram hesabından duygusal bir doğum günü mesajı ileterek, "Gamzene kurban olurum. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu düştü. Özcan Deniz, ilk evliliğinden olan oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019 yılında boşanmıştı.

ÖZCAN DENİZ’DEN OĞLUNA DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI!

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıl ailevi sorunlarından dolayı çeşitli sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklamıştı.

Oyunculuk ve müzik kariyerindeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatı, aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Özcan Deniz, bu kez yeni yaşına giren oğlu Kuzey için bir doğum günü partisi düzenledi. Şimdilerde oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar ile olan mutlu birlikteliğini tüm hızıyla devam ettiren ünlü sanatçı, oğlu için duygulandıran bir doğum günü mesajı yayınladı.

Özcan Deniz, 2016 yılından beri aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliklerinden ‘Kuzey’ adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Ünlü çift çok geçmeden 2019 yılında tek celsede boşanmış ve yollarını ayırmıştı. Deniz, sonrasında 2023 yılında Samar Dadgar ile evlenmişti. Mutlu beraberliklerine uzun zamandır devam eden çift, Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey’in 9’uncu yaş gününü kutladı.

“GAMZENE KURBAN OLURUM”

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in 9’uncu yaş gününü eşi Samar Dadgar ile kutladı. Kuzey için 'Ratatouille' temalı bir doğum günü partisi düzenleyen çift, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Doğum günü partisine dair birçok kareyi Instagram hesabından paylaşan Deniz, duygulandıran mesajlarıyla takipçilerini derin bir hüzne boğdu. Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından oğlunun doğum günüyle ilgili yaptığı duygusal kutlama mesajı magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladığı paylaşımına “Gamzene kurban olurum. Mutlu yaşlar canım oğlum” notunu düştü.