Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir dargın olduğu annesi Kadriye Deniz'in sağlığının kötüye gitmesiyle harekete geçti. Annesini Aydın'dan İstanbul'a getirtip lüks bir hastaneye transfer eden sanatçı, üç kız kardeşini de annesinin bakımı için görevlendirdi.

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!
'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanserle mücadele ediyor. Aydın'da tedavi altında olan Kadriye Deniz'in sağlık durumunun kötüleştiğini öğrenen Özcan Deniz, annesini hemen İstanbul'da özel bir hastaneye getirdi.

ÖZCAN DENİZ HASTANEYİ ARADI, BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle mahkemelik oldu. Bir dönem menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile de küs olduğunu belirtmişti. Bir süredir gören Kadriye Deniz Aydın'da tedavi altına alındı. Dün hastaneyi arayan Özcan Deniz, annesinin durumunun kötüye gittiğini ve yanında kimsenin olmadığını öğrenince hemen harekete geçti.

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!

ÖZCAN DENİZ KIZ KARDEŞLERİNİ AYDIN'A YOLLADI

Ünlü sanatçı hemen üç kız kardeşini Aydın'a gönderdi. Aydın'a varan Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap abilerini arayıp son durumu bildirdi. Özcan Deniz hemen harekete geçip durumu ağır olan annesini İstanbul'a getirtti. Daha kapsamlı ve lüks bir özel hastaneye getirilen Kadriye Hanım hemen ameliyata alındı. Üç kız kardeş abilerinin "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine şimdi nöbetleşe hastanede kalmaya başladı.

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!

ÜÇ kız kardeş Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, yaşadığı tüm kırgınlığa rağmen anneleri için seferberlik ilan eden abileri Özcan Deniz'e övgü yağdırdı: "Abim annemizin durumunun kötüye gittiğini öğrenince hemen devreye girdi. Bizi Aydın'a gönderdi. Anneme İstanbul'a getirtip en iyi bakımı almasını sağladı. Özcan abimiz sadece bizim kardeşimiz değil babamız, her şeyimiz. Kim dara düşerse ilk o koşar. Annemin her şeyiyle ilgileniyor Allah ondan razı olsun" dedi.

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!

YURDA GÜRLER ABİSİ ÖZCAN DENİZ'E BÖYLE SİTEM ETMİŞTİ

Yurda Gürler, Özcan Deniz'in hastaneye gelmemesine sitem ederek, "Ah abicim, sen olayı yine çok yanlış anlamışsın. Mesele annemizin sağlığı. Ne acı ki bunu göremeyecek kadar ya idrakten uzaksın ya da farkındalığını kaybetmiş bir haldesin. Dün yok saydığın annen için bugün “ulaşamıyorum, engel var, tuzak var” diyerek bizi hedef gösterme ve karalama çaban, aslında en çok kendinle çeliştiğini gözler önüne seriyor. Engel yok. Tuzak yok. Seni tutan hiçbir şey yok. Annemiz 6 aydır tedavi görüyor. Zihninde kurduğun engeller ise gerçek değil; bahanen, egon ve gururun olmuş… Ne acı" diyerek sitem etmişti.

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!
#hastane
#özcan deniz
#kanser tedavisi
#Kadriye Deniz
#Küs Aile
#Magazin
