Magazin
Özcan Deniz "Tüm masrafları ödedim" dedi, kız kardeşi küplere bindi

Özcan Deniz'in arasının bir süredir açık olduğu annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz hastaneye kaldırıldı. Özcan Deniz kanser tedavisi gören annesinin tüm masraflarını ödediğini belirtirken, kız kardeşi Yurda Gürler ise "İspatlamak zorundasın" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Annesi, ağabeyi ve kardeşiyle görüşmeyen Özcan Deniz, son olarak annesinin hastaneye kaldırılmasıyla tekrar gündem oldu. Kanserle mücadele eden Kadriye Deniz, 30 Aralık tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Deniz annesinin sağlık durumuyla sessizliğini korurken, "Masrafları ödedim" sözleri kız kardeşini sinirlendirdi.

ÖZCAN DENİZ VE KARDEŞİ YURDA GÜRLER BİRBİRİNE GİRDİ

Yurda Gürler, Özcan Deniz'in hastaneye gelmemesine sitem ederek, "Ah abicim, sen olayı yine çok yanlış anlamışsın. Mesele annemizin sağlığı. Ne acı ki bunu göremeyecek kadar ya idrakten uzaksın ya da farkındalığını kaybetmiş bir haldesin. Dün yok saydığın annen için bugün “ulaşamıyorum, engel var, tuzak var” diyerek bizi hedef gösterme ve karalama çaban, aslında en çok kendinle çeliştiğini gözler önüne seriyor. Engel yok. Tuzak yok. Seni tutan hiçbir şey yok. Annemiz 6 aydır tedavi görüyor. Zihninde kurduğun engeller ise gerçek değil; bahanen, egon ve gururun olmuş… Ne acı" diyerek sitem etmişti.

Özcan Deniz "Tüm masrafları ödedim" dedi, kız kardeşi küplere bindi

YURDA GÜRLER "İSPATLAMAK ZORUNDASIN"

Yurda Gürler, abisi Özcan Deniz'in hastane masraflarını karşıladım sözlerine sinirlenerek "Ailemizi silen, küçümseyen, yok sayan, aşağılayan ve itibarımızı zedeleyen sendin. Şimdi ise sildiğin aile üzerinden kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun. 'Misliyle ödeme yaptım' diyorsan, bunu ispatlamakla yükümlüsün. Büyük ağabeyim ve ben, gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince annemizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Eğer evlatlık görevini yerine getiremiyorsan, hiç değilse insan olmanın gereğini yerine getir. Annemiz bu haldeyken nispet yaparak onu daha fazla üzme" sözleriyle karşılık verdi. Yurda Gürler, son olarak; "Görünen o ki aileyi karalamayı başarı sayan dili taşımaya devam edeceksin. Ne yazık ki... Ama ben, gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kral çıplak..." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz "Tüm masrafları ödedim" dedi, kız kardeşi küplere bindi

Yurda Gürler, Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından yeni programını paylaşmasına sitem ederek, "Bu videolar haftalar önce çekildi.. 1/5 senedir çekimlerim devam ediyor.. bu benim “iş” programım İran gündeminde dolayı erteliyorduk… baya bir stok yaptık biz.. birinci sezon çekimini bitirdik bundan sonra her cuma YEMEK PROGRAMIMIZ ile sizlerle olucaz. BEĞENİP SEVDİYSENİZ NE MUTLU BANA 🙏🥹 GÜZEL KALPLERİNİZDEN VE GÜZEL GÖREN GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM VE ŞİMDİDEN GÜZEL MESAJLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM SAĞOLUN VAR OLUN" dedi.

Özcan Deniz "Tüm masrafları ödedim" dedi, kız kardeşi küplere bindi
