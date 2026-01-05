Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Yayınlandığı kanal belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 142. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan resmi ve özel maçlarda Galatasaray 65, Trabzonspor 44 kez kazandı. Bu akşam ise Süper Kupa'da iki takım mücadele edecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam 20.30'da başlarken ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının yayınlandığı kanal duyuruldu. Müsabaka ATV kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. GS, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Bugün Süper Kupa'da oynanacak olan karşılaşma ATV'de canlı olarak yayınlanacak. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.