Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Yayınlandığı kanal belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde ise GS maçını hangi kanal veriyor araştırıldı. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka 20.30'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Yayınlandığı kanal belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 17:21

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 142. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan resmi ve özel maçlarda Galatasaray 65, Trabzonspor 44 kez kazandı. Bu akşam ise Süper Kupa'da iki takım mücadele edecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam 20.30'da başlarken ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Yayınlandığı kanal belli oldu

GS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının yayınlandığı kanal duyuruldu. Müsabaka ATV kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. GS, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Yayınlandığı kanal belli oldu

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Süper Kupa'da oynanacak olan karşılaşma ATV'de canlı olarak yayınlanacak. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.