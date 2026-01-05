Fırtınada korkutan anlar! Ham petrol tankeri karaya oturdu

Kategoriler
Karaya oturan 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin Aliağa'dan Yalova'ya gittiği ve Bozcaada Demir Sahası'nda beklediği öğrenildi.
Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu. Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.