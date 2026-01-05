Menü Kapat
Fırtınada korkutan anlar! Ham petrol tankeri karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Şiddetli rüzgârdan etkilenen Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

Fırtınada korkutan anlar! Ham petrol tankeri karaya oturdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 17:15

Karaya oturan 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankerinin Aliağa'dan Yalova'ya gittiği ve Bozcaada Demir Sahası'nda beklediği öğrenildi.

Fırtınada korkutan anlar! Ham petrol tankeri karaya oturdu

Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu. Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

