Osimhen, Singo, Onuachu, Oulai Galatasaray Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray Trabzonspor eksikler

Turkcell Süper Kupa bu yıl yeni formatta gerçekleştirilecek. Dört takımlı oynanacak olan yeni format kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın galibi Fenerbahçe - Samsunspor maçının kazananı ile finalde karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılıların eksiklerinin arasında Osimhen ve Singo yer alırken, bordo-mavililerde ise Oulai ve Onuachu bulunuyor. Taraftarlar tarafından kritik karşılaşmaya saatler kala Osimhen, Singo, Onuachu, Oulai Galatasaray - Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında milli takımda yer alıyor. Milli takımda olmasından dolayı Osimhen, Süper Kupa kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giymeyecek. Nijerya Milli Takımı gruplardan çıkarak son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Nijerya'nın çeyrek finale kalması durumunda Osimhen'in sarı-kırmızılılara dönüşü en erken 11 Ocak olacak. Nijerya'nın yarı finale yükselmesi durumunda ise bu süre daha da uzayacak.

SİNGO GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Singo, Galatasaray'ın 22 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisi henüz sona ermedi. Singo tedavisi devam ettiği için Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giymeyecek.

ONUACHU GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Onuachu, Galatasaray - Trabzonspor maçında milli takımda yer aldığı için oynamayacak. Onuachu, 2025 Afrika Uluslar Kupası Nijerya milli takımının kadrosuna dahil edilmişti.

OULAİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Oulai, Galatasaray - Trabzonspor maçında milli takımda olduğu için forma giyemeyecek. Genç futbolcu Fildişi Sahili'nin kadrosuna davet almıştı. Fildişi Sahili ise 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda gruplardan çıkarak son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Osimhen ve Onuachu'da olduğu gibi Fildişi Sahili'nin çeyrek finale kalması durumunda Oulai'nin bordo-mavililere dönüşü uzayacak.