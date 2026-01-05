Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GAZZE VE SOMALİ MESELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.