Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Süper Kupa finalinde kimle karşılaşacak?

Turkcell Süper Kupa bu sezon yeni formatta 4 takımlı oynanacak. Süper Kupa yarı final maçları kapsamında bugün Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20.30'da Gaziantep'te oynanacak. ATV ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmayı TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Süper Kupa finalinde kimle karşılaşacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Şifresiz ve canlı bir şekilde ATV ekranlarından yayınlanacak olan kritik mücadelede sarı-kırmızılılardan 5, bordo-mavililerden ise 9 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Süper Kupa finalinde kimle karşılaşacak?

GALATASARAY TRABZONSPOR YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray - Trabzonspor maçında karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'da final etabına yükselecek. Final etabına yükselen takım Fenerbahçe - Samsunspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Samsunspor maçı ise 6 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. Süper Kupa finali ise 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray - Trabzonspor maçında yenilen takım ise turnuvaya veda edecek. Mücadelede 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı durumda ise karşılaşmanın galibi ve final biletini alan takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Galatasaray Trabzonspor yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Süper Kupa finalinde kimle karşılaşacak?

GALATASARAY, TRABZONSPOR SÜPER KUPA FİNALİNDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçını kazanan takım Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe - Samsunspor maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Samsunspor maçı Yeni adana Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

#Spor
