Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

Ocak 05, 2026 16:10
1
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

Xiaomi'nin 2026 yazılım yol haritası netleşti. Android 16 tabanlı HyperOS 3 yeni modellere gelirken, çok sayıda popüler cihaz için yazılım desteği sona eriyor.

Xiaomi cephesinde 2026 yılına dair yazılım planları ortaya çıktı. Şirket, yeni nesil modellere Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini hazırlarken, bu yıl itibarıyla birçok mevcut cihaz için desteği kesmeye hazırlanıyor. Yani bazı telefonlar için yolun sonu görünüyor.

Paylaşılan bilgilere göre, 2026’da 19 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli EOL (End of Life – kullanım ömrü sonu) listesine eklenecek. Bu listeye giren cihazlar artık yeni Android sürümleri, HyperOS güncellemeleri ve kritik güvenlik yamalarını alamayacak. Açıkçası bu da, zamanla güvenlik risklerinin artması anlamına geliyor.

2
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

GÜNCELLEME KESİLİNCE NE OLUYOR?

EOL kapsamına giren cihazlar, sadece yeni özelliklerden mahrum kalmıyor. Aynı zamanda performans iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları da sona eriyor. Uzmanlara göre bu durum, özellikle bankacılık ve kişisel verilerin bulunduğu uygulamaları kullananlar için önemli bir risk oluşturuyor.

3
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

2026’DA YAZILIM DESTEĞİ BİTECEK XİAOMİ MODELLERİ

Xiaomi’nin yayımlanan EOL listesine göre, gelecek yıl güncelleme almayacak cihazlar ve tarihleri şöyle:

4
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

XİAOMİ MODELLERİ

Xiaomi 12 – Mart 2026

Xiaomi 12 Pro – Mart 2026

Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026

Xiaomi 12T – Ekim 2026

Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026

Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026

5
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

REDMİ MODELLERİ

Redmi Note 12 5G – Mart 2026

Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026

Redmi 12C – Mart 2026

Redmi 13C – Kasım 2026

Redmi A2 – Mart 2026

Redmi A2+ – Mart 2026

Redmi Pad SE – Ağustos 2026

6
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

POCO MODELLERİ

POCO C65 – Kasım 2026

POCO F5 – Mayıs 2026

POCO F5 Pro – Mayıs 2026

POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026

7
Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

KÜÇÜK BİR İSTİSNA VAR

Listedeki bazı cihazlar, kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış olsa da kısa vadede bir güncelleme daha alabilir. Xiaomi’nin son dönemde Android 15 yüklü modellere de HyperOS 3 dağıtmaya başlaması, bazı kullanıcılar için son bir büyük güncelleme ihtimalini doğuruyor. Ancak bu güncellemenin ardından, bu cihazlar için yazılım desteği tamamen kapanmış olacak.

TGRT Haber
