Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

Xiaomi'nin 2026 yazılım yol haritası netleşti. Android 16 tabanlı HyperOS 3 yeni modellere gelirken, çok sayıda popüler cihaz için yazılım desteği sona eriyor.

Xiaomi cephesinde 2026 yılına dair yazılım planları ortaya çıktı. Şirket, yeni nesil modellere Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini hazırlarken, bu yıl itibarıyla birçok mevcut cihaz için desteği kesmeye hazırlanıyor. Yani bazı telefonlar için yolun sonu görünüyor.

Paylaşılan bilgilere göre, 2026’da 19 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli EOL (End of Life – kullanım ömrü sonu) listesine eklenecek. Bu listeye giren cihazlar artık yeni Android sürümleri, HyperOS güncellemeleri ve kritik güvenlik yamalarını alamayacak. Açıkçası bu da, zamanla güvenlik risklerinin artması anlamına geliyor.