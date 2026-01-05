Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bu telefonlara güncelleme veda ediyor

Kategoriler
Xiaomi'nin 2026 yazılım yol haritası netleşti. Android 16 tabanlı HyperOS 3 yeni modellere gelirken, çok sayıda popüler cihaz için yazılım desteği sona eriyor.
Xiaomi cephesinde 2026 yılına dair yazılım planları ortaya çıktı. Şirket, yeni nesil modellere Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini hazırlarken, bu yıl itibarıyla birçok mevcut cihaz için desteği kesmeye hazırlanıyor. Yani bazı telefonlar için yolun sonu görünüyor.
Paylaşılan bilgilere göre, 2026’da 19 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli EOL (End of Life – kullanım ömrü sonu) listesine eklenecek. Bu listeye giren cihazlar artık yeni Android sürümleri, HyperOS güncellemeleri ve kritik güvenlik yamalarını alamayacak. Açıkçası bu da, zamanla güvenlik risklerinin artması anlamına geliyor.
EOL kapsamına giren cihazlar, sadece yeni özelliklerden mahrum kalmıyor. Aynı zamanda performans iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları da sona eriyor. Uzmanlara göre bu durum, özellikle bankacılık ve kişisel verilerin bulunduğu uygulamaları kullananlar için önemli bir risk oluşturuyor.
Xiaomi’nin yayımlanan EOL listesine göre, gelecek yıl güncelleme almayacak cihazlar ve tarihleri şöyle:
Xiaomi 12 – Mart 2026
Xiaomi 12 Pro – Mart 2026
Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026
Xiaomi 12T – Ekim 2026
Xiaomi 12T Pro – Ekim 2026
Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026
Redmi Note 12 5G – Mart 2026
Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026
Redmi 12C – Mart 2026
Redmi 13C – Kasım 2026
Redmi A2 – Mart 2026
Redmi A2+ – Mart 2026
Redmi Pad SE – Ağustos 2026
POCO C65 – Kasım 2026
POCO F5 – Mayıs 2026
POCO F5 Pro – Mayıs 2026
POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026
Listedeki bazı cihazlar, kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış olsa da kısa vadede bir güncelleme daha alabilir. Xiaomi’nin son dönemde Android 15 yüklü modellere de HyperOS 3 dağıtmaya başlaması, bazı kullanıcılar için son bir büyük güncelleme ihtimalini doğuruyor. Ancak bu güncellemenin ardından, bu cihazlar için yazılım desteği tamamen kapanmış olacak.