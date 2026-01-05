İzmir'de 8 aracın karıştığı kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İzmir Çevre Yolu Balçova istikameti oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören diğer sürücüler durumu yetkililere ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.