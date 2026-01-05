Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

GENÇLER NEDEN EV GENCİ OLUYOR?

Ev genci olarak adlandırılan gruptaki bireylerin büyük kesimi aldıkları eğitim ile piyasanın talepleri arasındaki uyuşmazlıktan şikayetçi. Beceri uyuşmazlığı da denilen bu durum, diplomalı işsizliği körüklüyor. Uzun süre iş arayan ancak hayalindeki pozisyona kavuşamayan gençler günden güne umutsuzluğa düşüyor.

Özellikle yaşam şartlarının daha ağır olduğu büyükşehirlerde okuldan yeni mezun olan bir genç ya asgari ücret ya da başlangıç seviyesinde bir maaş ile çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu ise barınma ve ulaşım masrafları gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına zar zor yeterken, gençler ailelerinin evinde çalışmadan kalmayı daha akılcı buluyor.