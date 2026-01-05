Menü Kapat
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

Ocak 05, 2026 15:25
1
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

Ev gençleri için yeni model hazırlanıyor. Buna göre 15-29 yaş arası yaklaşık 5 milyon genç yeni model sayesinde istihdama katılacak. Böylelikle sürekli çalışmayan gençlerin emekli olabilmesi için fırsat doğacak.

2
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre hükümet ev gençleri için yeni bir model üzerinde çalışıyor. 15-29 yaş arasında olan ne eğitim ne de çalışma hayatının içinde bulunan gençler bu modele dahil olacak. Yaklaşık 3,5 milyon gencin ilk etapta istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Böylelikle çalışmaya gençler, oluşturulan “gelir kriteri” ile emekli olma imkanına sahip olacak. İşte hükümetin ev gençlerine ilişkin yeni modeline dair ayrıntılar…

3
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

EV GENCİ (NEET) NEDİR, KİME DENİR?

Ev genci olarak tarif edilen ve İngilizcede NEET (Not in Education, Employment or Training) olarak ifade edilen kavram, ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan gençleri belirtmek için kullanılıyor. Çoğunlukla 15-29 yaş arası bireyleri kapsayan bu grupta gençler okula gitmiyor, herhangi bir staj veya kursta bulunmuyor ve çalışmıyor.

4
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

GENÇLER NEDEN EV GENCİ OLUYOR?

Ev genci olarak adlandırılan gruptaki bireylerin büyük kesimi aldıkları eğitim ile piyasanın talepleri arasındaki uyuşmazlıktan şikayetçi. Beceri uyuşmazlığı da denilen bu durum, diplomalı işsizliği körüklüyor. Uzun süre iş arayan ancak hayalindeki pozisyona kavuşamayan gençler günden güne umutsuzluğa düşüyor.

Özellikle yaşam şartlarının daha ağır olduğu büyükşehirlerde okuldan yeni mezun olan bir genç ya asgari ücret ya da başlangıç seviyesinde bir maaş ile çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu ise barınma ve ulaşım masrafları gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına zar zor yeterken, gençler ailelerinin evinde çalışmadan kalmayı daha akılcı buluyor.

 

5
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

Diğer yandan büyük bir çalışma ve enerji potansiyeline sahip gençlerin atıl vaziyette kalması, hem ekonomik büyümeye hem de kamu maliyesine olumsuz etkide bulunuyor.  Ülkenin toplam ekonomik üretimi (GSYİH) daha düşük kalıyor, büyüme yavaşlıyor. Vergi sisteminin dışında kalan milyonlarca genç, sosyal yardımlara daha fazla ihtiyaç duyuyor.

6
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

  • Yapılan iş gücü piyasası araştırması ile ihtiyaçların tamamı senelik olarak çıkarılacak. Sahada açık iş araştırmaları yapılacak ve hangi alanda ne kadar iş açığı olduğu tespit edilecek.
  • İŞKUR’da iş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere farklı hizmetler sunulacak.
  • İşsizlerin veya çalışmayan ev gençlerinin istihdama katılmasını kolaylaştıran programlar hayata geçirilecek.  İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik destekleri arttırılacak.
  • İşe yerleştirilen gençlerin sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi işverene ücret destekleri (sübvansiyonlar) sağlanacak.
  • Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla işgücüne katılımları artırılacak.
  • Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek.
  • Mevcut becerileri iş piyasasında geçerliliğini yitirmiş veya aranan niteliklere sahip olmayan kişilere yönelik, yeniden kısa süreli ve yoğun eğitim programları uygulanacak. Örneğin, dijital pazarlama, yazılım kodlama, veri analizi gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslara odaklanılacak.
  • Sosyal Gelişmeyi Destekleme programlarından istihdam önceliklendirilmesi için kaynak tahsis edilecek.

7
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

YASAL DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

12 milyon kişinin iş hayatına dahil edilmesi amacıyla yasal değişiklik çalışması tamamlandı. Hzırlanan taslak çalışma Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Esnek çalışma yasasına ilişkin teklif TBMM’ye sunulacak. Esnek ve saat başı çalışma ev kadınları dahil iş hayatına gençlerin kullanımına açılacak.

Evden çıkmayan gençler kısmi süreli çalışma modeli ile işgücü piyasasına ısındırılacak ve kalıcı istihdamlarını hedeflenecek.

8
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

ÇALIŞMA VE İŞ YERİ KAVRAMI DEĞİŞECEK

İkincil düzenlemelerle motokuryeler, dijital platform çalışları, evde çalışanlara yönelik evden çalışma ve iş yeri kavramı değiştirilecek. Sosyal devlet olarak uzaktan çalışılıyor olunsa bile bu kapsamdaki çalışanlar koruma altına alınacak. Evden çalışanlara iş sağlığı güvenliği sağlanacak ve sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Uzaktan çalışmada mesai saatleri işverenlerle gerçekleştirilecek sözleşmelerle belirlenecek.

9
Ev gençleri için yeni model! 15-29 yaş arası 5 milyon genç istihdama katılacak

EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

İş Kanunu'ndaki mevcut esnek ve yarı zamanlı çalışma düzenlemeleri yasa teklifiyle değiştirilerek part-time saat başı çalışan gençlere emeklilik yolu açılacak. "Geliri" baz alan model kurulacak. Part-Time çalışarak emekli olmak için gerekli olan 50, 80 ve 100 yıl gibi sürelerin beklenmesine gerek kalmayacak. "Geliri" baz alan modelle en kısa sürede emeklilik şartlarını yerine getirenler rahatlıkla emekli olabilecek. Yılın belirli bir bölümünde çalışıp gelir elde edenler, uygun prim ödeme koşulları yaratılarak emekli olabilecek.

