MSÜ yaş sınırı var mı? 21 yaşında MSÜ sınavına girilir mi?

Bugün itibarıyla MSÜ başvuruları başlarken yaş sınırı olup olmadığı da araştırıldı. Binlerce kişi bugün itibarıyla MSÜ sınav başvuruları yapmaya başladı.

MSÜ YAŞ SINIRI VAR MI 2026?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun

olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

2) Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek öğrenci alınacaktır.

3) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olmak.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2026 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak. Mezun olan aday öğrencilerden yaş kriterini sağlayan tüm adaylar mezuniyet yılına bakılmaksızın müracaat edebilecektir.

MSÜ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 29 Ocak'a kadar devam edecek.