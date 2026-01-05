Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Ukrayna cephesinden inanılmaz görüntü: Şarapnel bilgisayara isabet etti, sonuç herkesi şaşırttı

Ukraynalı bir asker, şarapnel isabet eden 2020 model MacBook Air bilgisayarının ekranı delinmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini X platformunda paylaştı.

Ukrayna cephesinden inanılmaz görüntü: Şarapnel bilgisayara isabet etti, sonuç herkesi şaşırttı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.01.2026
15:49
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
15:49

Ukrayna cephesinden gelen görüntülerde, bir askerin kullandığı 2020 model M1 işlemcili MacBook Air dizüstü bilgisayarın, isabet eden şarapnel parçasına rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, cepheden ilginç bir paylaşım geldi. Ukraynalı bir asker, Apple'ın 2020 yılında piyasaya sürdüğü M1 işlemcili MacBook Air bilgisayarının, patlama sonrası isabet eden bir şarapnel parçasına nasıl dayandığını gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan @lanevychs isimli kullanıcı, cihazının balistik koruma sağlayıp sağlamadığına dair esprili bir dille takipçilerine seslendi. Paylaşılan görüntülerde, şarapnelin ekranı delip geçtiği ancak cihazın alt kasası ve klavye bölümü tarafından durdurulduğu görülüyor.

