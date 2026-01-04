Uçakta iPhone kullananlar dikkat: Telefonunuz bir anda şekil değiştirebilir

Apple'ın iPhone akıllı telefonlarına sahip bazı kullanıcılar, uçak yolculukları sırasında oldukça endişe verici ve garip bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını rapor etmeye başladı. Gelen şikayetlere göre cihazlar, uçuş esnasında gözle görülür şekilde şişiyor, uçak iniş yaptıktan sonra ise kendiliğinden eski haline dönüyor.

Mac Observer'in haberine göre henüz vaka sayısı az olsa da, şikayetlerin odağında Apple'ın en yeni cihazlarından iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 modelleri yer alıyor.

IPHONE'LARIN BATARYASI UÇAKTAYKEN ŞİŞİYOR

Kullanıcılar, uçak havadayken telefonun arka panelinin kasadan ayrılacak kadar şiştiğini fark ettiklerini bildirdi. Ancak cihazlarda aşırı ısınma, kapanma veya alev alma gibi durumların yaşandığına dair herhangi bir şikayet bulunmuyor. Sosyal medya platformu Reddit üzerinde paylaşım yapan bir iPhone 16 Pro Max sahibi, uçuş sırasında telefonunun şişerek ekran ile kasa arasında belirgin bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi.

Aynı kullanıcı, uçak iniş yaptıktan sonra telefonun "normale döndüğünü" ifade etti. Benzer bir deneyimi iki farklı uçuşta yaşayan bir iPhone 15 kullanıcısı da sorunun ancak Apple yetkili servisinde batarya değişimi yapıldıktan sonra çözüldüğünü belirtti.

BASINÇ FARKI GAZ GENLEŞMESİNE YOL AÇIYOR OLABİLİR

Uzmanlar, yaşanan olayın arkasında lityum pillerin yapısı ve kabin basıncı arasındaki ilişkinin yattığını düşünüyor.

Lityum bataryalar zamanla içlerinde gaz üretebiliyor. Normal yer seviyesindeki basınçta gaz sıkışmış halde kalıyor. Ancak uçak kabinindeki hava basıncı deniz seviyesine göre daha düşük olduğu için sıkışan gaz genleşerek bataryanın geçici olarak şişmesine neden oluyor.

Ortaya atılan teori, şişliğin neden sadece havada görüldüğünü ve inişte kaybolduğunu mantıklı bir zemine oturtuyor. Ayrıca batarya değişiminin sorunu çözmesi, hatanın üretim kaynaklı bazı birimlerde daha belirgin olabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.

APPLE KANIT İÇİN FOTOĞRAF İSTİYOR

Benzer bir durumla karşılaşan kullanıcıların uçuş ekibine haber vermesi ve telefonu kullanmayı bırakması tavsiye ediliyor. Öte yandan Apple teknik servisiyle görüşen bazı mağdurlar, yetkililerin "pillerin durduk yere şişip inmeyeceğini" söyleyerek şikayetleri ilk başta reddettiğini öne sürdü.

O sebeple uzmanlar, uçuş sırasında güvenli bir ortam varsa mutlaka şişen cihazın fotoğrafının çekilmesini öneriyor. Belgelenen hasar, servisten değişim talep ederken kullanıcıların elini güçlendiriyor.