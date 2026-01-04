Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uçakta iPhone kullananlar dikkat: Telefonunuz bir anda şekil değiştirebilir

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 modellerinin uçak yolculuğu sırasında arka kapağı ayıracak kadar şiştiği iddia edildi. Peki bu sorunun sebebi ne?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 17:12

Apple'ın iPhone akıllı telefonlarına sahip bazı kullanıcılar, uçak yolculukları sırasında oldukça endişe verici ve garip bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını rapor etmeye başladı. Gelen şikayetlere göre cihazlar, uçuş esnasında gözle görülür şekilde şişiyor, uçak iniş yaptıktan sonra ise kendiliğinden eski haline dönüyor.

Mac Observer'in haberine göre henüz vaka sayısı az olsa da, şikayetlerin odağında Apple'ın en yeni cihazlarından iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 modelleri yer alıyor.

IPHONE'LARIN BATARYASI UÇAKTAYKEN ŞİŞİYOR

Kullanıcılar, uçak havadayken telefonun arka panelinin kasadan ayrılacak kadar şiştiğini fark ettiklerini bildirdi. Ancak cihazlarda aşırı ısınma, kapanma veya alev alma gibi durumların yaşandığına dair herhangi bir şikayet bulunmuyor. Sosyal medya platformu Reddit üzerinde paylaşım yapan bir iPhone 16 Pro Max sahibi, uçuş sırasında telefonunun şişerek ekran ile kasa arasında belirgin bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi.

Aynı kullanıcı, uçak iniş yaptıktan sonra telefonun "normale döndüğünü" ifade etti. Benzer bir deneyimi iki farklı uçuşta yaşayan bir iPhone 15 kullanıcısı da sorunun ancak Apple yetkili servisinde batarya değişimi yapıldıktan sonra çözüldüğünü belirtti.

Uçakta iPhone kullananlar dikkat: Telefonunuz bir anda şekil değiştirebilir

BASINÇ FARKI GAZ GENLEŞMESİNE YOL AÇIYOR OLABİLİR

Uzmanlar, yaşanan olayın arkasında lityum pillerin yapısı ve kabin basıncı arasındaki ilişkinin yattığını düşünüyor.

Lityum bataryalar zamanla içlerinde gaz üretebiliyor. Normal yer seviyesindeki basınçta gaz sıkışmış halde kalıyor. Ancak uçak kabinindeki hava basıncı deniz seviyesine göre daha düşük olduğu için sıkışan gaz genleşerek bataryanın geçici olarak şişmesine neden oluyor.

Ortaya atılan teori, şişliğin neden sadece havada görüldüğünü ve inişte kaybolduğunu mantıklı bir zemine oturtuyor. Ayrıca batarya değişiminin sorunu çözmesi, hatanın üretim kaynaklı bazı birimlerde daha belirgin olabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.

Uçakta iPhone kullananlar dikkat: Telefonunuz bir anda şekil değiştirebilir

APPLE KANIT İÇİN FOTOĞRAF İSTİYOR

Benzer bir durumla karşılaşan kullanıcıların uçuş ekibine haber vermesi ve telefonu kullanmayı bırakması tavsiye ediliyor. Öte yandan Apple teknik servisiyle görüşen bazı mağdurlar, yetkililerin "pillerin durduk yere şişip inmeyeceğini" söyleyerek şikayetleri ilk başta reddettiğini öne sürdü.

O sebeple uzmanlar, uçuş sırasında güvenli bir ortam varsa mutlaka şişen cihazın fotoğrafının çekilmesini öneriyor. Belgelenen hasar, servisten değişim talep ederken kullanıcıların elini güçlendiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye’deki yapay zeka kullanım oranı Avrupa’yı geride bıraktı
Elon Musk tarih verdi: Beyin çiplerinde "seri üretim" dönemi başlıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.