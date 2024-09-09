iPhone 16 etkinliği başladı: Apple yeni ürünlerini tanıtıyor

09 Eylül 2024 20:06 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:23

Apple'ın her yıl eylül ayında düzenleyip yeni iPhone serisini tanıttığı etkinlik başladı. "Glowtime" adı verilen iPhone 16 etkinliği kapsamında yeni iPhone modelleri ile yeni Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods modelleri tanıtılıyor. İşte merakla beklenen yeni Apple cihazları ve özellikleri.

Apple'ın her yıl büyük bir merakla beklenen eylül etkinliği, bu yıl da dikkat çekici ürün duyurularıyla başladı. "Glowtime" etkinliğinde teknoloji dünyasının en çok beklediği yenilikler arasında yer alan iPhone 16 serisi resmi olarak tanıtılıyor. Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un konuşmasıyla başlayan etkinlik, teknoloji meraklılarının gözlerini bir kez daha Apple sahnesine çevirdi.

Glowtime etkinliği, Apple'ın geleneksel hale getirdiği kısa tanıtım videolarıyla iPhone 16 lansmanını başlattı. Söz konusu videoda Apple, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran erişilebilirlik özeliklerini ve diğer yeniliklerini gösterdi.

APPLE, USB TYPE-C PORTUNU KORUDU

Apple, iPhone 5 modeliyle beraber Lightning teknolojisini akıllı telefon dünyasına kazandırmıştı. Şirket, Avrupa Birliği’nin (AB) tek tip şarj cihazı kuralına uyum sağlamak amacıyla iPhone 15’te Type-C teknolojisine geçiş yapmıştı. Apple, iPhone 16 tasarım özellikleri çerçevesinde USB Type-C'yi korudu.

IPHONE 16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, merakla beklenen iPhone 16 modelini tanıttı. iPhone 16, önceki yıllara kıyasla daha canlı olan ve yenilenmiş çeşitli renklerle geliyor. Ayrıca en son 2020'deki iPhone 12'de görüldüğü gibi, bir kez daha dikey olarak ayarlanmış, arka tarafındaki güncellenmiş çift kamera düzenlemesi de yenilendi.

Gelenek bozulmadı ve bir kez daha standart iPhone 6.1 inç ekranla gelirken, daha büyük iPhone 16 Plus 6.7 inç ekrana sahip olarak karşımıza çıktı. Bunlar, iPhone 15 nesliyle aynı boyutlar. Ancak iPhone 16 çiftinin ekranları 2000 nit en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor ve 1 nit kadar kararabiliyor.

IPHONE 16 İŞLEMCİSİ: A18 BIONIC

iPhone 16, iPhone 15'in CPU'sundan yüzde 30 daha hızlı olan 3nm işlemcili yeni A18 çip, geçen yılın Pro modellerinde sunulan Action Button ve güç düğmesinin altında yeni bir fiziksel kamera kontrol düğmesi gibi çeşitli yeni donanım iyileştirmelerine sahip.

iPhone 16, Apple'ın yapay zeka yazılımını ilk kez WWDC'de tanıtmasının ardından, Apple Intelligence'ı kullanan ilk ana akım telefonu olacak. Apple Intelligence başlangıçta yalnızca Pro düzeyindeki iPhone 15 modellerine özeldi.

IPHONE 16 TASARIMI

iPhone 16, Action düğmesi ve yeni fiziksel kamera kontrol düğmesi gibi çeşitli yeni donanım iyileştirmelerine ve suya ve toza dayanıklılığa sahip.

Kare çerçevesi, MagSafe kablosuz şarja olanak tanıyan arka camı, Apple'ın ön kamera ve Face ID sensörlerini barındıran Dynamic Island üst kesimi ve tabanındaki USB-C şarj / veri bağlantı noktasıyla 16, 15 ile aynı genel tasarıma sahip.

Dikey olarak hizalanmış arka lenslere geri dönüş, Apple'ın vazgeçtiği bir tasarım öğesine garip bir geri dönüş gibi görünse de, Apple Vision Pro'da görüntülenebilen daha iyi uzamsal video desteği için oldukça mantıklı olarak değerlendiriliyor.

IPHONE 16 KAMERA

iPhone 16 ön kamera özelliklerine bakıldığında, 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip bir lens bulunuyor. Bu kamera ile 3840 x 2160 (4K UHD 60 FPS) video çekilebiliyor. Arka tarafta ise, 48 Megapiksel çözünürlüklü OIS - Optik Görüntü Sabitleyici destekli ana kamera ile birlikte 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş kamera yer alıyor.

IPHONE 16 FİYATLARI

Apple, Glowtime etkinliğinde iPhone 16 fiyatlarını da nihayet açıkladı. Buna göre, iPhone 16 modeli 799 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. iPhone 16 Plus ise 899 dolar fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

IPHONE 16 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Apple, daha büyük ekranlara, yepyeni bir "Kamera Kontrol" düğmesine ve A18 Pro çipe sahip en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini de tanıttı.

Kamera Kontrolü düğmesi, sadece kamera uygulaması için çalışan, dokunsal geri bildirime sahip özel, gömme safir kristal bir düğme olarak tanıtıldı. Bu düğme, bir kere tıklandığında kamera uygulamasını açıyor, ikinci kez tıklandığında fotoğraf çekiyor ve basılı tutulduğunda da video kaydetmeye başlıyor.

Ayrıca dokunmatik hareketler sunarak tıklama ile hafifçe basma arasında ayrım yapabiliyor. Hafif bir basış, kullanıcıların çekimi çerçevelemeye odaklanmasına yardımcı olmak için yeni bir temiz önizlemeyi ortaya çıkarırken, yeni bir kaplama yakınlaştırma gibi kamera işlevlerine hızlı erişim sağlıyor. Kullanıcılar diğer kontrolleri görmek için iki kez hafifçe basabilir ve tercih edilene kaydırabiliyor

Kamera Kontrol düğmesi, iPhone 16 serisine özel yeni bir Apple Intelligence özelliği olan "Görsel Zeka" seçeneğini de destekliyor. Görsel Zeka, Kamera Kontrolü tarafından çağrılıyor ve kullanıcıların iPhone'larının kamerasını bir şeye doğrultarak bir restoranla ilgili bilgiler gibi bağlamsal ayrıntıları almalarına ve bir takvim etkinliğini doldurmak gibi eylemler gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Yeni cihazlar Apple Intelligence destekli A18 Pro çipi sunuyor. A18, 2. nesil 3nm teknolojisi kullanılarak üretildi.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ ÜLKELERDE KULLANIMA SUNULACAK?

Apple Intelligence, aralık ayında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulacak. İlk başta yalnızca İngilizce desteğiyle çıkacak, önümüzdeki yıl itibarıyla Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca da eklenecek.

APPLE WATCH SERIES 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Öte yandan bu etkinlikte sadece iPhone 16 tanıtılmıyor. Apple CEO'su Cook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra ve AirPods modellerini tanıtacaklarını söyledi.

Apple'ın Samsung Galaxy Watch'a rakip olarak çıkardığı ve her sene yenilediği akıllı saat serisi bu yıl da yenilendi. Apple Watch Series 10, "Şimdiye kadarki en büyük ekrana ve en ince tasarıma sahip model" olarak tanıtıldı.

Apple yöneticisi Jef Williams, etkinlikte Apple Watch Series 10 özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Apple Watch için şimdiye kadarki en büyük ve en gelişmiş ekranı ürettiklerini belirten Williams, "Şimdiye kadar ürettiğimiz en büyük giyilebilir ekran, hatta Apple Watch Ultra'dan daha büyük ve önceki nesillere kıyasla yüzde 30'a kadar daha fazla ekran alanına sahip." ifadesini kullandı.

Daha büyük bir ekran sayesinde kullanıcılar, içerikten ödün vermeden yazı tipi boyutunu artırabilecek ve ek bir metin satırı ve Mesajlar, Mail veya haberler gibi uygulamalar görebilecek.

Ayrıca mesaj yazmayı, şifrelerini girmeyi veya antremanlarını daha kolay duraklatabilecek. Hem ekran hem de kasa daha yuvarlatılmış köşelere ve daha geniş bir en boy oranına sahip; bu da Series 10'un daha yumuşak, daha şık ve daha akıcı görünmesini sağlıyor.

Apple Watch Series 10 teknik özellikleri arasında, en dikkat çeken detaylardan biri tasarım oldu. Series 9 ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 10 daha ince olan akıllı saat, sadece 9,7 mm kalınlığında bulunuyor. Yeni ekran dakikada bir yerine saniyede bir güncelleniyor. Jet Siyahı ve Pembe Altın renkleri, Gümüş Alüminyum'a katılıyor.

Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra'daki ekrandan daha büyük olan yüzde 40 daha parlak geniş açılı OLED ekrana sahip. Ek olarak kullanıcıların gece boyunca nefes alışını izlemek için akıllı saatin ivmeölçerini kullanan uyku apnesi algılama özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

Uyku apnesi, insanların uyurken aniden nefes almayı bırakmasına neden olan bir durum ve genellikle hastanın kalbini, nefes alma düzenini, beyin aktivitesini ve hatta uzuv hareketlerini izleyen ekipmanlar kullanılarak tespit ediliyor. Series 10 uyku apnesi belirtileri tespit ederse kullanıcıyı uyaracak ve doktorla paylaşılabilecek ayrıntılı bir rapor sunacak.

APPLE WATCH SERIES 10 FİYATI

Apple Watch Series 10, 399 dolar başlangıç fiyatı ile tüketicilere hitap edecek. 20 Eylül Cuma gününden itibaren satın alınabilecek.

APPLE WATCH ULTRA 2'YE YENİ RENK SEÇENEĞİ!

Apple, eylül ayındaki etkinliğinde Apple Watch Ultra 2'yi yeni "saten siyah" renk seçeneği ve uyku apnesi algılama özelliği ile yenilediğini duyurdu. Apple, Watch Ultra'yı iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez birden fazla renkte sunuyor.

Watch Ultra 2, saatin ivmeölçerini ve zaman içinde yapılan ölçümleri kullanarak uyuyan bir kişinin hareketlerinin uyku apnesi ile uyumlu olup olmadığını tespit edecek. Ayrıca yeni bir titanyum Milanese Loop da var. 799 dolar karşılığında ön siparişe açılan akıllı saat, 20 Eylül'den itibaren müşterilere sunulacak.

AIRPODS 4 VE YENİ AIRPODS MAX TANITILDI

Donanım güncellemesi yapılmadan geçen neredeyse dört yılın ardından AirPods Max'in yeni versiyonu bugün Apple tarafından duyuruldu. Yeni kulaklıklar Lightning bağlantı noktası yerine USB-C ile geliyor.

Apple'ın AirPods serisindeki ilk kulak üstü kablosuz kulaklık olan AirPods Max, şirketin ilk kablosuz kulaklıklarının duyurulmasından dört yıl sonra, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Hem AirPods hem de sonraki AirPods Pro, ilk çıkışlarından bu yana çeşitli güncellemeler aldı ve ikinci nesil AirPods Pro, 2023'ün sonlarında bir USB-C şarj kutusu ve Apple Vision Pro kulaklıkla eşleştirildiğinde kayıpsız ses desteği kazandı.

Apple, AirPods'un "şimdiye kadarki en rahat AirPods" olduğunu söylediği güncellenmiş tasarıma sahip AirPods 4 adlı yeni bir versiyonunu piyasaya da duyurdu. Açık hava tasarımını koruyan AirPods 4, ses kalitesinde "büyük bir iyileşme" sağlıyor ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses desteği içeriyor.

Kulaklıklar iki modelde sunulacak: AirPods 4 olarak bilinen giriş seviyesi bir model ve "AirPods 4 with Active Noise Cancellation" olarak bilinen gürültü önleme özelliğine sahip üst seviye bir model.