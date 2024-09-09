iPhone 16 ve 16 Pro Max Türkiye fiyatları resmen açıklandı! Dudak uçuklatıyor

09 Eylül 2024 22:03 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 22:10

Apple, yaklaşık bir yıldır beklenen duyuruyu yaparak iPhone 16 serisini tanıttı. 2024 ve 2025’in en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak görülen yeni seri; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşuyor. Peki iPhone 16 ve 16 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar?

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ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 16 ve iPhone 15 Pro Max serisi için merakla beklenen duyurusunu gerçekleştirdi. 13 Eylül Cuma gününden itibaren ön sipariş veren müşteriler, 20 Eylül'de ilk iPhone'larını teslim almaya başlayacak. iPhone 16 ve 16 Pro Max Türkiye fiyatları resmen açıklandı. Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, serinin en alt modeli olan iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 64 bin 999 TL. Bir üst seviye iPhone 16 Plus da minimum 73 bin 999 TL'ye satılıyor. Profesyonellere hitap eden iPhone 15 Pro, 82 bin 999 TL'den başlarken, Pro Max ise 99 bin 999 TL'ye satın alınabiliyor. İşte kalem kalem iPhone 16 ve 16 Pro Max modellerinin fiyatları... IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI iPhone 16 128 GB – 64.999 TL

– 64.999 TL iPhone 16 256 GB – 69.999 TL

– 69.999 TL iPhone 16 512 GB – 79.999 TL

– 79.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB – 73.999 TL

– 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB – 78.999 TL

– 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB – 88.999 TL IPHONE 16 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI iPhone 16 Pro 128 GB – 82.999 TL

– 82.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB – 87.999 TL

– 87.999 TL iPhone 16 Pro 512 GB – 97.999 TL

– 97.999 TL iPhone 16 Pro 1 TB – 107.999 TL

– 107.999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB – 99.999 TL

– 99.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB – 109.999 TL

– 109.999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB – 119.999 TL İlgili Haberler iPhone 16 etkinliği başladı: Apple yeni ürünlerini tanıttı