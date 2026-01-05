Bugün Galatasaray maçı var mı, saat kaçta? GS TS maçına saatler kaldı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka 20.30'da Gaziantep'te başlayacak.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI 5 OCAK?

5 Ocak Pazartesi akşamı Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'da bugünün maç programına göre iki takım mücadele edecek. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. GS, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Süper Kupa'da bu akşam oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak. Karşılaşma bu akşam ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.