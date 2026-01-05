Menü Kapat
 Yasin Aşan

Alanya'da ilkokul öğrencileri ölümden döndü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kemal Şuberi İlkokulu'nda yangın çıktı. Klima ünitesinden çıkan yangın büyük paniğe neden olurken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Okulda, yangından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 15:22

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Olayın yaşandığı yer, Güllerpınarı Mahallesi Büyük Hasbahçe Caddesi'nde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında okulda klima ünitesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alanya'da ilkokul öğrencileri ölümden döndü

Okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı sınıf kullanılamaz hale geldi. Okul, çıkan yangından dolayı bir gün eğitime ara verildi.

Alanya'da ilkokul öğrencileri ölümden döndü

ALANYA KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının ardından Kemal Şuberi İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Alanya'da ilkokul öğrencileri ölümden döndü

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Öğle saatlerinde bir sınıfımızdaki klima kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahalesi oldu. Sadece bir sınıf yangından etkilendi. Öğle saati olduğu için öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Okuldaki tüm sınıf ve odalara bakılarak sınıfta öğrenci var mı kalan var mı diye yangından etkilenen biri var mı diye bakıldı. Çok şükür yangından kimse etkilenmedi. Tek teselli kaynağımız yangından hiçbir öğrencinin etkilenmemesi oldu. Şimdi de yangın söndürme çalışmaları bitti. Etkilenen sınıfımızla alakalı çalışmalar yapacağız. Yangın tedbirlerini çalışmalarını yapacaklar inşallah tüm tedbirler alınarak okulumuz en kısa sürede eğitimine devam edecek. Okul yönetimine öğrencilere velilere idarecilerimize geçmiş olsun dileklerinden bulunuyorum Allah beterinden korusun'' dedi.

Öte yandan yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.

#Yaşam
